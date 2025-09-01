快訊

國發會主委葉俊顯：加速行動、積極任事、貼近民意 並訂出四大主軸

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國家發展委員會今天舉行交接典禮，由行政院政務委員陳金德（中）擔任監交人，卸任主委劉鏡清（左）將印信交接給新任主委葉俊顯（右）。記者葉信菉／攝影

國家發展委員會今日舉行交接典禮，由行政院政務委員陳金德擔任監交人，新任主委葉俊顯表示未來施政將遵循「加速行動、積極任事、貼近民意」原則，以114至117年國家發展計畫為核心，推動經濟創新、社會公平與環境永續。

他更強調，施政會加速行動，並且貼近民意，並具體推動四大主軸，包括創新經濟：推動「AI新十大建設」、強化產業基金與信賴產業；均衡台灣：發展六大區域生活圈及地方創生3.0；精進治理：並落實重大建設審議機制，改善便民法制與經商環境；投資人才：推進人才競爭力方案2.0與雙語友善政策，吸引國際人才。

陳金德則表示，劉鏡清主委因為健康因素請辭，總統跟院長強調他可以離開崗位，但不能離開團隊，在任一年多推動很多創新業務，例如AI新十大建設， 六大區域產業生活圈等，這些都為台灣經濟創新產業升級提出新解方，再次肯定劉的貢獻。

至於新任主委葉俊顯出身學術界，常以深入淺出言論討論政策，陳金德認為，必能展現專業長才。

陳金德更指出，他與劉鏡清及郭智輝都有交情，兩位也都在崗位上盡心盡力，是能夠以外部力量刺激政府的人才，對政府貢獻都很大，但畢竟保持身體健康最重要。

劉鏡清則說，他會到宜蘭靜養身體，也勉勵公務員素質最高的國發會，能在新任主委的帶領下做出一番新氣象，「我有加葉主委的LINE，可以跟他隨時聯絡。」

最後，葉俊顯表示，國發會將發揮跨部會協調與地方合作角色，確保政策落地，並以爭取社會支持為行動準則，致力讓台灣創新繁榮、永續發展。

