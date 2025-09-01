新任國發會主委葉俊顯 推AI新十大建設厚植人才質量

新任國發會主委葉俊顯今天表示，他將穩健推動經濟創新升級，並優先全力推動創新經濟、均衡台灣、精進治理與投資人才等4大施政主軸，積極規劃AI新十大建設，讓AI引領台灣再次起飛。他並強調，推動政策同時，也會注重社會的理解與支持。

國發會今天舉行新、卸任主委交接典禮，由政務委員陳金德監交，見證卸任主委劉鏡清與新任主委葉俊顯的交接。

葉俊顯表示，感謝總統賴清德與行政院長卓榮泰的信賴，交付任重道遠的國家發展使命；承擔新職後，他將以「國家發展計畫（114至117年）」總體目標為核心，穩健推動經濟創新升級，社會公平正義與環境永續發展，並優先全力推動創新經濟、均衡台灣、精進治理與投資人才等4大施政主軸。

創新經濟方面，將積極規劃AI新十大建設。葉俊顯指出，AI是引領台灣再次起飛的關鍵產業，藉由創新提升百工百業競爭力，也將為台灣經濟奠定長遠基礎，強化國家安全與韌性；同時，持續推動五大信賴產業、產業百億基金，協助產業升級轉型。

均衡台灣方面，積極推動「六大區域產業及生活圈」，包括首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧新核心、嘉南高屏南方新矽谷、東部慢活城鄉旅，以及低碳樂活離島，期盼打造均衡發展、健康永續的台灣。並優化「地方創生3.0」，聚焦青年培力、多元途徑、基礎建設、跨域合作與國際連結5大面向，擴大青年工作站與獎勵機制，讓年輕人在家鄉找到舞台。

精進治理方面，對於重大公共建設，落實「預警、審議、退場」機制，確保各項計畫的品質與進度，並建構以人民感受為本的便民法制環境，提升台灣的經商便利度。

投資人才方面，推動「台灣人才競爭力方案2.0版」，厚植國家人才質量，形塑新世代國際競爭力，並打造友善的雙語環境，吸引全球人才匯聚台灣。

葉俊顯表示，要落實國家發展政策，必須依賴國發會發揮跨部會協調的角色，並與地方政府緊密合作；政策再專業，如果無法獲得社會的理解與支持，就無法真正實現。葉俊顯說，此信念將是他帶領國發會的行動準則。