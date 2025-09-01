龔明鑫甫上任經濟部 走訪產業、辦座談

新任經濟部長龔明鑫上任沒有蜜月期，直接開始約產業座談！龔明鑫1日與工總、商總等7大公協會座談，並強調將強化與企業、媒體的溝通。未來幾天他也將走訪各地台中、台南與高雄等地，關注可能會因關稅戰有重大影響的工具機、水五金、塑膠與機械等產業。商總、工總先前都曾對關稅戰提出不少建言。

加強對外溝通

新任的經濟部長龔明鑫早上才交接完，下午馬不停蹄的與工總、商總、工商協進會、中小企業協會等七大公協會座談。他強調，經濟部將扮演政府與產業間的橋樑，從傾聽出發，凝聚共識，尋求解方。往後將更加積極、坦誠地與媒體多多交流，讓外界更加清楚部裡面的工作執行進度。

自9月2日起，龔明鑫將連續三天走訪台中、台南及高雄，與受美國對等關稅打擊最嚴重的機械、手工具機、水五金與塑膠產業座談，高雄之行還可能納入扣件業。行政院評估，工具機產業在關稅與匯率雙重夾擊下傷勢最重，其他產業雖受影響，但程度不同。

商總、工總提意見

另外，手工具與水五金主要面臨越南競爭，短期壓力較輕；塑膠製品的中、墨對手反而稅率更高，台灣仍具一定優勢。龔明鑫表示，台灣若要成為「經濟日不落國」，面對國際新秩序挑戰，必須更快、更精準地佈局全球。他承諾將帶頭協調各方資源，隨時補位支援談判與政策推動，與產業界並肩作戰。

面對關稅戰，商總理事長許舒博曾提出4大建議，包括以「國家隊」的形式「打團體戰」，積極尋找多元替代市場；擴大舉辦大型的國際產業展覽會議，強化歐洲、東南亞等市場之鏈結；讓貨幣政策維持穩定，成為業者面對關稅衝擊的緩衝；同時比照疫情期間或重大災害之規格，提出協助企業及勞工之因應方案及相關補貼措施。

製造業盼凍漲電價

工業總會則指出，資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品和工具機等產業將遭受衝擊，為協助產業因應衝擊，建議政府祭出凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困等救急3支箭，同時也應穩定匯率，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊。

