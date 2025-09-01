中國大陸稅局啟動支柱二調研 資誠提醒台企這些挑戰

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

中國大陸稅務機關近期開始向在地企業寄發「支柱二」相關調研問卷，內容不僅涵蓋本地公司，也包含外商與台資企業，顯示大陸正積極為未來立法與政策落地做準備。資誠聯合會計師事務所全球稅務主持會計師曾博昇提醒，問卷要求揭露整個集團層級的稅務資訊，包括組織架構、稅前利潤、實際繳稅數據與有效稅率計算方式，台資企業需提高警覺並妥善因應。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出，這次調研的主要目的，是要替支柱二立法進行影響評估，觀察在導入「全球最低稅負制」後，可能對大陸經濟、財政收入與外資投資意願帶來的衝擊。從政策動向來看，中國大陸已明確朝向支柱二本地立法的方向推進，未來實施的可能性相當高。

事實上，自2024年起，全球已有超過50個國家正式實施支柱二規則，其中多數包含「徵稅不足支出原則（UTPR）」的國家，已陸續開始向跨國企業課徵補充稅並完成申報。換言之，符合適用門檻（全球營收超過7.5億歐元）的台資企業，應及早展開相關準備，包括數據蒐集、有效稅率（ETR）計算、系統建置與法遵規劃，才能在正式申報時不至於手忙腳亂。

曾博昇提醒，雖然大陸當地企業普遍積極回覆稅局問卷，但台資企業應更謹慎評估是否提供完整集團資料，並預先擬好因應策略。若有不確定性，建議尋求專業團隊協助，以確保資訊揭露合規，避免潛在法令風險。

中國大陸身為全球第二大經濟體，也是台資製造、科技與通路業的重要據點，一旦支柱二在當地正式立法，將對集團整體稅務申報與資金流動帶來重大影響。專家呼籲，台灣企業應盡早掌握政策走向，啟動跨國內部協作與風險盤點，以因應未來日益嚴峻的全球稅務環境。

