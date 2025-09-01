穩健推動經濟創新升級 國發會新任主委葉俊顯提四大施政主軸

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國發會1日舉行新舊任主委交接，新任主委葉俊顯表示，未來將會優先推動四大施政主軸，包括在創新經濟方面，積極規劃「AI新十大建設」；在均衡臺灣方面，積極推動「六大區域產業及生活圈」；在精進治理方面，對於重大公共建設，落實「預警、審議、退場」機制；在投資人才方面，推動「臺灣人才競爭力方案2.0版」。

國發會主委劉鏡清以健康因素請辭內閣團隊，接任的新任主委葉俊顯則來自於學術界，今下午由行政院政務委員陳金德擔任監交人。葉俊顯表示，承擔新職後，將以「國家發展計畫」總體目標為核心，穩健推動經濟創新升級，社會公平正義與環境永續發展，並優先全力推動四大施政主軸。

在創新經濟方面，積極規劃「AI新十大建設」，AI是引領台灣再次起飛的關鍵產業，藉由創新提升百工百業競爭力，也將為台灣經濟奠定長遠基礎，強化國家安全與韌性；也將持續推動五大信賴產業、產業百億基金，協助產業升級轉型。

在均衡臺灣方面，積極推動「六大區域產業及生活圈」，包括首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧核心、嘉南高屏南方新矽谷、東部慢活城鄉旅，以及低碳樂活離島，期盼打造均衡發展、健康永續的台灣；並優化「地方創生3.0」，聚焦青年培力、多元途徑、基礎建設、跨域合作與國際連結五大面向，擴大青年工作站與獎勵機制，讓年輕人能在家鄉找到舞台。

在精進治理方面，對於重大公共建設，落實「預警、審議、退場」機制，確保各項計畫的品質與進度，讓建設成果真正回饋人民；並建構以人民感受為本的便民法制環境，提升我國經商便利度。

在投資人才方面，推動「臺灣人才競爭力方案2.0版」，厚植國家人才質量，以形塑新世代國際競爭力，並打造友善的雙語環境，吸引全球人才匯聚臺灣，讓臺灣成為國際宜居的幸福之地。

他強調，國家發展政策的落實，必須依賴國發會發揮跨部會協調的角色，並與地方政府緊密合作，確保各項福國利民政策如期如質落地。同時他也深信，政策再專業，如果無法獲得社會的理解與支持，就無法真正實現。這一信念，將是他帶領國發會的行動準則。

AI 國發會 葉俊顯

