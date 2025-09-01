仲量聯行：分散市場、成本風險 企業這動作是關鍵
隨著全球製造業版圖持續重組及企業加速轉型，菲律賓正快速崛起為亞太區極具競爭力的海外製造基地。
仲量聯行台灣投資部資深副總經理 吳瑤華指出，在全球製造轉型的關鍵時刻，菲律賓憑藉政策優勢與產業條件，正成為台灣企業海外布局的重要選項。
吳瑤華分析，菲律賓為東南亞成長最快的經濟體之一，目前金寶、建準、亞弘電、光聖、Epson、英特爾、三星、華碩、緯創、日月光等國際企業已在當地設廠，隨著供應鏈完善，菲律賓產業聚落正逐步成形。
吳瑤華表示，我們也觀察到，美國近期對台灣產品徵收20%對等關稅，將影響出口競爭力，因此企業透過東南亞布局、分散市場與成本風險，是相當重要的策略。
