農業部花卉研發中心掛牌 立委：國家農業轉型關鍵基地

原為農業部農業科技園區管理中心轄管的台灣蘭花生物科技園區，1日正式升格為農業部花卉創新園區研究發展中心，為農業部轄下4級機關，首任主任由戴廷恩出任。立委陳亭妃表示，花卉產業是台灣農業外銷的重要指標，尤其蘭花更是國際亮點，園區是國家農業轉型的關鍵基地。

位於台南市後壁地區的台灣蘭花生物科技園區（台灣蘭花園區）原自2003年由中央補助地方政府開發，至今開發5期、面積175公頃，占全國蝴蝶蘭生產面積高達3分之1，為世界最大蝴蝶蘭產業聚落。

陳亭妃表示，自3年前農業部接管台灣蘭花園區後，她密切督促農業部妥善規劃園區營運，並在當初立法院審查「農業部組織法草案」時提案要求農業部成立後應將園區升格為花卉創新園區研究發展中心，成為我國首座兼具研發功能的農業科技產業園區。

為此，陳亭妃自去年起陸續爭取「花卉產業創新園區」中長程公共建設計畫及園區內的設施升級計畫等經費，並多次公開喊出「絕不容許園區淪為掛牌擺好看的空殼計畫」，足見她對於台南能夠成為台灣花卉技術與研發重鎮的決心。

陳亭妃表示，她自2022年農業部接管該園區以來就持續推動、追蹤蘭花園區轉型，3年以來一路緊盯進度，終於親眼見證國際級花卉園區在後壁誕生，讓世界看見台灣的花卉研發能量，「內心五味雜陳」，尤其我國近年歷經美國關稅政策不斷改變策略的過程，全球供應鏈不斷重新洗牌。

陳亭妃強調，該中心成立指示我國花卉邁向科技化、國際化的第一步，接下來還需要新行政團隊的大力協助，讓台灣蝴蝶蘭在美國找到基地，破除關稅的競爭壓力，讓台灣花卉在國際市場綻放耀眼光芒，真正為台灣農業創造長期價值。