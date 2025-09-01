快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

農業部花卉研發中心掛牌 立委：國家農業轉型關鍵基地

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

原為農業部農業科技園區管理中心轄管的台灣蘭花生物科技園區，1日正式升格為農業部花卉創新園區研究發展中心，為農業部轄下4級機關，首任主任由戴廷恩出任。立委陳亭妃表示，花卉產業是台灣農業外銷的重要指標，尤其蘭花更是國際亮點，園區是國家農業轉型的關鍵基地。

位於台南市後壁地區的台灣蘭花生物科技園區（台灣蘭花園區）原自2003年由中央補助地方政府開發，至今開發5期、面積175公頃，占全國蝴蝶蘭生產面積高達3分之1，為世界最大蝴蝶蘭產業聚落。

陳亭妃表示，自3年前農業部接管台灣蘭花園區後，她密切督促農業部妥善規劃園區營運，並在當初立法院審查「農業部組織法草案」時提案要求農業部成立後應將園區升格為花卉創新園區研究發展中心，成為我國首座兼具研發功能的農業科技產業園區。

為此，陳亭妃自去年起陸續爭取「花卉產業創新園區」中長程公共建設計畫及園區內的設施升級計畫等經費，並多次公開喊出「絕不容許園區淪為掛牌擺好看的空殼計畫」，足見她對於台南能夠成為台灣花卉技術與研發重鎮的決心。

陳亭妃表示，她自2022年農業部接管該園區以來就持續推動、追蹤蘭花園區轉型，3年以來一路緊盯進度，終於親眼見證國際級花卉園區在後壁誕生，讓世界看見台灣的花卉研發能量，「內心五味雜陳」，尤其我國近年歷經美國關稅政策不斷改變策略的過程，全球供應鏈不斷重新洗牌。

陳亭妃強調，該中心成立指示我國花卉邁向科技化、國際化的第一步，接下來還需要新行政團隊的大力協助，讓台灣蝴蝶蘭在美國找到基地，破除關稅的競爭壓力，讓台灣花卉在國際市場綻放耀眼光芒，真正為台灣農業創造長期價值。

延伸閱讀

盤點台南淹水區治水策略 陳亭妃籲政院治水預算「讓人民有感」

災後台南石綿瓦處理量能不足 陳亭妃兩度質詢盼中央協助

吳思瑤、陳亭妃等全來了！為罷免游顥 6鄉鎮車掃大遶境

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

相關新聞

挺過關稅衝擊！勞動基金全年損益「由虧轉盈」 7月收益回沖1,480億元

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

美國8月宣布對台灣加徵20%暫時性關稅，經濟部長龔明鑫今天表示，關稅議題相當複雜，若競爭對手國透過較低關稅搶美市場，代表...

經濟部長龔明鑫「回娘家」 見產業代表親曝「這件事」是重中之重

新任經濟部長龔明鑫1日正式上任。他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。龔明鑫上任後第一件事是，...

關稅影響無薪假新增近千人！製造業衝擊超大...推升總人數首破3千人

勞動部1日公布減班休息（無薪假）企業總計245家，實施人數4,863人；本次家數增加54家，人數增加929人。受到美國關...

勞動基金7月賺1480億元 今年前7個月損益轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至2025年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率為0.94％，...

台南首批社宅「宜居成功」辦理簽約公證 黃偉哲恭喜住戶展開全新生活

台南市政府都市發展局9月1日至9月5日辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業，市長黃偉哲1日前往現場，關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。