新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

美國8月宣布對台灣加徵20%暫時性關稅，經濟部長龔明鑫今天表示，關稅議題相當複雜，若競爭對手國透過較低關稅搶美市場，代表非美市場空出很大機會，相信在任何狀況下，台灣都有路可以走。

龔明鑫今天出席新任經濟部長布達典禮，會後接受媒體訪問。

針對對等關稅因應，龔明鑫表示，他首先感謝立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，當中產業支持方案有新台幣930億元，行政院會盡快提出特別預算，也盼立院通過，就能據此執行，但在實施前，政院已指示各部會以移緩濟急方式推動。

他不諱言，關稅是相當複雜的事情，美國若提高關稅，會影響訂單結構，例如某些產業雖在美國市場相對競爭對手關稅高，但於此同時，非美市場也空出很大機會，值得訴求多元市場，「任何狀況都能讓我們有路可以走、有策略可以因應」，而非關稅高就沒路可走，不完全如此，需看個別狀況。

他進一步說，經濟部扮演支援談判小組的角色，下午會和工商團體對話，了解整體狀況，也會在明後天到中南部了解個別企業狀況，提出因應對策，才能比較精準協助。

晶片關稅部分，龔明鑫表示，232條款仍在調查中，雖然美國總統川普也有做些發言，但尚未正式公布，會密切注意，也會和科技企業溝通、模擬狀況因應。

關於能源議題，他說，經濟部、台電在穩定供電方面責無旁貸，以台電估算，至2030年沒有缺電問題，但仍需做好長期性準備；至於核能問題，台電已著手自我安檢，畢竟核電使用須兼顧核安、核廢、共識三原則，第一步是核安問題，先自我檢查，沒問題再看下一步如何處理。

針對近期綠能弊案，媒體詢問對外界臆測有何看法，經濟部是否會自清。龔明鑫回應，該案已進入司法調查，台電、經濟部一定全力配合檢警調查。