經濟部長龔明鑫「回娘家」 見產業代表親曝「這件事」是重中之重

新任經濟部長龔明鑫1日正式上任。他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。龔明鑫上任後第一件事是，在今日下午與產業公協會交流，明、後天更安排到中南部與產業會面，了解產業界現面臨關稅衝擊，精準提出因應美國關稅對策。

龔明鑫在稍早布達典禮上強調，除了經濟基礎建設要持續投入、穩定供電之外，落實中小微企業、傳統產業支持方案更是「重中之重」。

經濟部今日上午舉行新任經長龔明鑫布達典禮，他在會後受訪表示，關稅議題很複雜，美國提高關稅，會改變訂單結構，市場是多元的，某些產業在美國市場關稅會相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美國市場會空出很大機會，「任何狀況都會讓我們都有路、有策略做回應」，不是說看到高關稅後，好像就沒有路可以走，這倒不完全。他下午先與產業公協會代表交流，明、後天到中南部與產業會談，了解產業界狀況，希望精準協助產業。

他表示，因應國際情勢安全韌性特別條例中，產業支援方案930億，行政院會盡快的提出特別預算，希望立法院可以盡快通過特別預算；事實上行政院已經指示各部會，可以移緩濟急的方式推動。

他表示，「穩定供電」，經濟部及台電責無旁貸。依台電規畫，至2032年前沒有缺電，但仍要做一些長期電力準備。至於核電議題，龔明鑫表示，台電董事長曾文生已開始啟動自我安全檢查，OK了就會有下一步；行政院就是「核安、核廢、及共識」三原則，安檢沒問題，再來看整體下一步怎麼處理，「總是踏出第一步」。

經濟部今舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成監交、頒授印信。龔明鑫也透露，稍早在行政院的交接時，收到院長卓榮泰的禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」，他更笑說，「不知道是禮物還是指示，又高興又覺得壓力很大。」

龔明鑫在布達典禮上表示，他2018年離開經濟部到行政院服務，賴清德總統當時在擔任行政院長時，提出的「五缺」問題，經過6年多的努力，有些問題已經處理，台灣已經沒有缺水的情形，但面臨氣候變遷，反而是治水需要努力，在最短時間內加強水韌性，而能源方面則需要持續努力，穩定供電、減碳是最重要的工作。除了經濟基礎建設要持續投入、穩定供電之外，落實中小微企業、傳統產業支持方案更是「重中之重」。