挺過關稅衝擊！勞動基金全年損益「由虧轉盈」 7月收益回沖1,480億元

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為644億元。全年損益正式由虧轉盈，主因為7月台股強彈，7月單月收益衝高至1,480億元。

勞動基金局表示，另各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。

其中，新制勞退基金規模為4兆6,555億元，收益率0.61％；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益率3.29％；勞保基金規模為1兆1,880億元，收益率0.73％；就保基金規模為1,737億元，收益率-1.58％。

新制勞退前7月賺287.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2,227元。

另，勞職保基金規模為365億元，收益率1.08％；積欠工資墊償基金規模為205億元，收益率為2.91％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,296億元，收益率為0.51％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為238億元，收益率為3.11％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近10年多（2015年至2025年7月）平均收益率為 6.37％，國保基金近10年多（2015年至2025年7月）平均收益率為6.83％，投資績效穩健。

勞金局表示，回顧7月市場表現，美國政府陸續公布與各國達成之關稅協議，並延後關稅談判至8月，加上大型科技股財報亮眼，且美國6月零售銷售扭轉前兩月跌勢，緩解市場對消費支出放緩的擔憂，市場表現尚稱穩定，通膨部分則持續升溫，較去年同期上升2.7％。

國內方面，在關稅實施前拉貨潮帶動下，AI及雲端產業需求熱絡，相關類股帶領股市表現上揚，觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩，惟今年以來台幣升值幅度超過8％，因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在台幣大幅升值下，帳上未實現評價數影響整體投資報酬率。

展望未來，國際貨幣基金（IMF）7月29日公布世界經濟展望報告，將2025 年全球經濟成長預測從 4月的2.8％上修至3.0％，但仍低於去年的3.3％，主要考量是陸續公布的美國關稅未如預期般高，但全球經濟仍面臨諸多重大風險，包括關稅可能反彈、地緣政治緊張及財政赤字擴大等，皆可能推升利率並收緊全球金融環境。

在國內方面，台灣經濟研究院7月25日公布經濟預測，受惠於AI相關產品帶動及企業提前拉貨，上半年GDP年增率上揚；不過隨著基期墊高與外需動能趨緩，下半年表現將轉弱，預估全年經濟成長率為3.02％，較4月上修0.11個百分點，惟在全球金融環境充滿不確定性的情勢下，仍應高度關注資金流向與匯率變動，審慎因應風險。

總體來說，美國關稅政策陸續底定，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨之影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。