關稅影響無薪假新增近千人！製造業衝擊超大...推升總人數首破3千人

勞動部1日公布減班休息（無薪假）企業總計245家，實施人數4,863人；本次家數增加54家，人數增加929人。受到美國關稅影響實施減班休息，企業有118家、人數是3,055人；比上一期增加45家、667人。受關稅影響者，約佔整體62.8%。其中，受影響最大的製造業，合計是191家、4,479人，比上一期增加45家、889人。

勞動部表示，上一期8月18日公布實施家數計191，實施人數3,934人。本次家數增加54家，人數增加929人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下；較去年同期（2024年9月2日公布）家數為275家，實施人數為4,459人，本期與去年同期相比，減少30家，實施人數增加404人。

勞動部條平司長黃琦雅說明，這一期通報減班休息的企業之中，有三家首次通報，是屬於中型企業，每一家企業大概100多人，所以導致人數增加。

黃琦雅表示，實施減班休息大部分屬於製造業，合計家數是191家、4,479人，比上一期增加45家、889人。製造業之中，又以金屬機電工業156家、人數3,685人，是人數最多。金屬機電工業之中，佔比最高的是機械設備製造業，家數有92家、2,045人。

黃琦雅說，機械設備製造業這次有兩家中型企業，也就是超過100多人的規模有來通報。有一家企業是110人，生產鑽孔機的機械，主要外銷北美，這家是首次通報，實施模式是每周休一天。另一家是103人，負責製作工具機，內外銷都有，因為客戶暫緩訂單所以通報減班休息，月休一到四天。

黃琦雅指出，機械設備製造業是在「僱用安定措施」適用之下，相關員工都可以申請僱用安定相關的薪資補貼。其中，機械設備製造業的減班休息模式以月休5到8天，佔最高比例42%，但也有很高比例的企業是採取月休4日，佔了23%。

外界關注受美國關稅影響的狀況，黃琦雅表示，企業通報受美國關稅影響，而需要減班休息的家數有118家，人數是3,055人，約佔整體62.8%；比上一期增加45家、667人。至於美國232條款對半導體業後續造成的影響，勞動部會持續密切觀測，跟經濟部一起合作，滾動調整僱用安定措施的範圍來因應。

黃琦雅說明，有關減班休息的企業跟勞工，適用加強版僱用安定措施者，有168家企業、3,812人，意即近八成勞工可申請僱用安定措施。減班休息影響的工資，跟勞工過去六個月的平均月投保薪資差額約70%。對於減班休息勞工，勞動部最高補貼12,100元薪資補貼；休息期間參加「充電再出發」職訓的相關津貼，可以再合併請領。

勞動部持續全力支持受影響產業的所有勞工，度過這個特殊的時期，以及相關經濟受到的衝擊。後續也會持續密切監測，主動跟每一家廠商及工會做訪視，滾動檢討調整僱用安定措施支持勞工方案的相關範圍，讓每一個勞工都可以穩定就業。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（新台幣28,590元），實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。