勞動基金7月賺1480億元 今年前7個月損益轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至今年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率為0.94％，全年損益轉為正數，收益數為644億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7559億元，收益率為0.92％，收益數為679億元。近10年平均收益率為6.37％，國保基金近10年平均收益率為6.83％。

勞動基金運用局表示，回顧7月市場表現，美國政府陸續公布與各國達成的關稅協議，並延後關稅談判至8月，加上大型科技股財報亮眼，且美國6月零售銷售扭轉前兩月跌勢，緩解市場對消費支出放緩的擔憂，市場表現尚稱穩定，通膨部分則持續升溫，較去年同期上升2.7％。

國內方面，在關稅實施前拉貨潮帶動下，AI及雲端產業需求熱絡，相關類股帶領股市表現上揚，觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩，但今年以來台幣升值幅度超過8％，因外幣計價的國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在台幣大幅升值下，帳上未實現評價數影響整體投資報酬率，勞動基金運用局將持續視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

勞動基金運用局強調，考量基金性質與規模龐大，勞動基金辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別，與國際知名或大型退休基金相同，都是採取分散多元策略，藉由資產配置國內外不同市場及不同資產類別，布局在國內及國外市場，避免風險過度集中，可有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力。

勞動基金運用局補充，勞保老年給付為確定給付制，給付金額不受基金績效影響，而新制勞退個人專戶具有保證收益機制，勞動基金將秉持專業穩健投資，以提升基金長期投資效益，請勞工朋友放心。