SCFI 止跌 法人對海運股仍維持中立評價

截至8月底為止，反應國際海運市場運價走勢的SCFI指數為1,445.06點，較前一周上漲2.1%，其中，美東線周漲9.6%，美西線周漲16.9%，歐洲線則周跌11.2%。法人機構表示，由於航商調控運力，為美國線近期止跌的主因，但後市仍面臨淡季壓力，因此，維持海運股中立評價。

分析師表示，由於前期美國線運價已大幅修正，航商開始陸續調控運力，為美國線近一周止跌反彈的主要原因，但第4季實際需求淡季尚未到來，後續運價仍將持續面臨走跌壓力；歐洲線方面，因無關稅影響，運價走勢反應正常淡旺季表現，但第3季運價高點可能已於7月觸頂。

中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%~25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上中美談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮有望獲得舒緩。

由於第3季美國線運價走勢旺季不旺，第4季將再度面臨需求淡季的走跌壓力，對海運股維持中立建議。