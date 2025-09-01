快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

台南首批社宅「宜居成功」辦理簽約公證 黃偉哲恭喜住戶展開全新生活

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台南市政府都市發展局9月1日起辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證。圖／台南市府提供
台南市政府都市發展局9月1日起辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證。圖／台南市府提供

台南市政府都市發展局9月1日至9月5日辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業，市長黃偉哲1日前往現場，關心市民簽約程序與點交動線安排。黃偉哲恭喜所有即將搬進社宅的市民，終於擁有安心又舒適的新家，將展開全新的生活，未來市府也會繼續努力，讓更多人有機會入住社宅，讓台南成為一個更幸福、更宜居的城市。

市長黃偉哲表示，今年是台南市社宅成果重要的一年，今日親自巡視「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約與點交作業，看到民眾簽下社會住宅契約、即將搬入新家，充分感受到住戶的歡喜心情。「宜居成功」地點鄰近大灣交流道，周邊擁有從國小到高中的完整學區，尤其租金非常親民，因此非常搶手，光是登記抽籤的就有2500多人。

黃偉哲強調，截至114年8月，市府已規劃或興建中的社會住宅量能達11,188戶，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」為首波完工且同步受理招租的案場，兩案合計178戶，宣告台南社宅正式邁入營運階段。而市府也將持續努力推動社會住宅，接下來會有更多招租開辦案件加入，如國家住宅及都市更新中心所辦理的「新都安居A」社宅，也將在9月5日公告招租，年底市府還將再推出379戶「宜居小東」招租，讓更多市民能夠安心成家。

都發局說明，「宜居成功」社宅總招租戶數為103戶，自今年3月17日至4月16日開放申請、6月11日完成電腦公開抽籤正備取名單（A型一房36戶、B型一房29戶、二房31戶、三房7戶）。首批簽約戶數75戶，將自9月16日起分批入住。此外，為貼心民眾搬家準備，住戶可於入住前5日提前點交。

台南市政府都市發展局9月1日起辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證，市長黃偉哲1日前往現場，關心市民簽約程序與點交動線安排。圖／台南市府提供
台南市政府都市發展局9月1日起辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證，市長黃偉哲1日前往現場，關心市民簽約程序與點交動線安排。圖／台南市府提供

社會住宅 都市更新

延伸閱讀

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

日群馬縣安中市長拜會黃偉哲 盼與台南深化觀光體育教育交流

台南屋損代拆已145戶申請 黃偉哲視察遇屋主「舉牌」

為受災戶請命！黃偉哲盼特別預算速審通過 並提3大訴求

相關新聞

挺過關稅衝擊！勞動基金全年損益「由虧轉盈」 7月收益回沖1,480億元

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

美國關稅衝擊 無薪假4863人續創今年新高

勞動部今天公布最新減班休息統計，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，其中受美國...

經濟部長龔明鑫「回娘家」 見產業代表親曝「這件事」是重中之重

新任經濟部長龔明鑫1日正式上任。他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。龔明鑫上任後第一件事是，...

關稅影響無薪假新增近千人！製造業衝擊超大...推升總人數首破3千人

勞動部1日公布減班休息（無薪假）企業總計245家，實施人數4,863人；本次家數增加54家，人數增加929人。受到美國關...

勞動基金7月賺1480億元 今年前7個月損益轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至2025年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率為0.94％，...

台南首批社宅「宜居成功」辦理簽約公證 黃偉哲恭喜住戶展開全新生活

台南市政府都市發展局9月1日至9月5日辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業，市長黃偉哲1日前往現場，關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。