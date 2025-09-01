台南首批社宅「宜居成功」辦理簽約公證 黃偉哲恭喜住戶展開全新生活

台南市政府都市發展局9月1日至9月5日辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業，市長黃偉哲1日前往現場，關心市民簽約程序與點交動線安排。黃偉哲恭喜所有即將搬進社宅的市民，終於擁有安心又舒適的新家，將展開全新的生活，未來市府也會繼續努力，讓更多人有機會入住社宅，讓台南成為一個更幸福、更宜居的城市。

市長黃偉哲表示，今年是台南市社宅成果重要的一年，今日親自巡視「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約與點交作業，看到民眾簽下社會住宅契約、即將搬入新家，充分感受到住戶的歡喜心情。「宜居成功」地點鄰近大灣交流道，周邊擁有從國小到高中的完整學區，尤其租金非常親民，因此非常搶手，光是登記抽籤的就有2500多人。

黃偉哲強調，截至114年8月，市府已規劃或興建中的社會住宅量能達11,188戶，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」為首波完工且同步受理招租的案場，兩案合計178戶，宣告台南社宅正式邁入營運階段。而市府也將持續努力推動社會住宅，接下來會有更多招租開辦案件加入，如國家住宅及都市更新中心所辦理的「新都安居A」社宅，也將在9月5日公告招租，年底市府還將再推出379戶「宜居小東」招租，讓更多市民能夠安心成家。