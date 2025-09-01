快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

國際能源總署估計2030年前 每年需要550萬噸新銅供應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Mining.com報導，美國政府已經將銅、鉀和矽，添加到關鍵礦產清單草案中，這是自 2018 年首次發布以來最重大的修改。根據2020年的《能源法》，每三年將強制進行一次更新，這次更新延續2022年版本，目前已涵蓋54種礦物，其中，擬新增六種礦物，包括銅、矽、鉀、銀、鉛和錸。

美國地質調查局（USGS）參謀長 Kendra Russell 表示，之所以將銅和矽納入考量，是因為精煉銅和矽的供應中斷，可能引發嚴重的經濟後果。而美國地質調查局代理局長薩拉·賴克表示，2024年，礦產產業為美國經濟貢獻了超過4兆美元，透過這種評估及管制的方法，可以確定哪些行業可能受到供應中斷的最大影響，而2025年的草案，凸顯不斷變化的市場條件和數據更新，如何重塑華盛頓對供應脆弱性的看法，這一份最終清單將在30天的公眾意見徵詢期後公佈。

另外國際能源總署的估計，在2030年之前，全球每年將需要 550 萬噸的新銅供應，其中，電動車產業與再生能源產業的需求將最為明顯，典型的電動車消耗約83公斤銅，比傳統汽車多四到五倍，而再生能源專案消耗的銅比石化燃料多出約五倍。

街口投信彙整銅相關報告表示，在產業對於銅需求不斷提升的影響下，美國也將銅納入關鍵礦產清單草案中，顯示銅在未來的重要性將持續升溫，加上全球銅礦產能的增速落後於需求的增速，預期銅價長線趨勢走升的機率也會提高。

美國經濟

延伸閱讀

校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

三菱因成本過高退出離岸風電案 日本政府仍樂觀看待再生能源

政院版AI基本法草案出爐 藉補助獎勵吸引業者研發應用

政院28日擬通過AI基本法草案 避免不必要蒐集個資

相關新聞

挺過關稅衝擊！勞動基金全年損益「由虧轉盈」 7月收益回沖1,480億元

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

美國關稅衝擊 無薪假4863人續創今年新高

勞動部今天公布最新減班休息統計，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，其中受美國...

經濟部長龔明鑫「回娘家」 見產業代表親曝「這件事」是重中之重

新任經濟部長龔明鑫1日正式上任。他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。龔明鑫上任後第一件事是，...

關稅影響無薪假新增近千人！製造業衝擊超大...推升總人數首破3千人

勞動部1日公布減班休息（無薪假）企業總計245家，實施人數4,863人；本次家數增加54家，人數增加929人。受到美國關...

勞動基金7月賺1480億元 今年前7個月損益轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至2025年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率為0.94％，...

台南首批社宅「宜居成功」辦理簽約公證 黃偉哲恭喜住戶展開全新生活

台南市政府都市發展局9月1日至9月5日辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業，市長黃偉哲1日前往現場，關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。