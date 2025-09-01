國際能源總署估計2030年前 每年需要550萬噸新銅供應

根據Mining.com報導，美國政府已經將銅、鉀和矽，添加到關鍵礦產清單草案中，這是自 2018 年首次發布以來最重大的修改。根據2020年的《能源法》，每三年將強制進行一次更新，這次更新延續2022年版本，目前已涵蓋54種礦物，其中，擬新增六種礦物，包括銅、矽、鉀、銀、鉛和錸。

美國地質調查局（USGS）參謀長 Kendra Russell 表示，之所以將銅和矽納入考量，是因為精煉銅和矽的供應中斷，可能引發嚴重的經濟後果。而美國地質調查局代理局長薩拉·賴克表示，2024年，礦產產業為美國經濟貢獻了超過4兆美元，透過這種評估及管制的方法，可以確定哪些行業可能受到供應中斷的最大影響，而2025年的草案，凸顯不斷變化的市場條件和數據更新，如何重塑華盛頓對供應脆弱性的看法，這一份最終清單將在30天的公眾意見徵詢期後公佈。

另外國際能源總署的估計，在2030年之前，全球每年將需要 550 萬噸的新銅供應，其中，電動車產業與再生能源產業的需求將最為明顯，典型的電動車消耗約83公斤銅，比傳統汽車多四到五倍，而再生能源專案消耗的銅比石化燃料多出約五倍。

街口投信彙整銅相關報告表示，在產業對於銅需求不斷提升的影響下，美國也將銅納入關鍵礦產清單草案中，顯示銅在未來的重要性將持續升溫，加上全球銅礦產能的增速落後於需求的增速，預期銅價長線趨勢走升的機率也會提高。