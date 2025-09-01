新經長走馬上任 龔明鑫談關稅：任何情況，台灣都有路可走
內閣小改組後，新任閣員今日走馬上任，行政院前秘書長龔明鑫接掌經濟部。對等關稅談判仍進行中，龔明鑫表示，經濟部在談判中扮演支援角色，關稅相當複雜，美國關稅提高會影響訂單結構，某些產業在美國市場關稅會相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美國市場會空出很大機會，任何狀況都可以讓台灣有路可走、有策略可因應。
經濟部今舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成監交、頒授印信。龔明鑫也透露，稍早在行政院的交接時，收到院長卓榮泰的禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」，他更笑說，「不知道是禮物還是指示，又高興又覺得壓力很大。」
龔明鑫表示，穩定供電是經濟部與台電責無旁貸的責任，2032年不會有缺電問題，但也要做長期性的準備，至於核能問題，台電也已經針對核電廠開始做自我安全檢查，如果沒問題，就會有下一步。
近來綠能弊案頻傳，經濟部前部長郭智輝更曾透露過「更大尾的還沒有爆出來」，對於經濟部是否會自清，龔明鑫則說，相關案件已經進入司法調查，台電與經濟部會全力配合調查。
龔明鑫表示，除了經濟基礎建設要持續投入外，中小微企業、傳統產業支持方案則是重中之重；行政院副院長鄭麗君與美國的關稅談判持續，經濟部要做談判最好的後盾，隨時提供支援。
龔明鑫表示，2018年他正好督導工具機產業，而國際局勢持續變遷，未來也要導入AI，提升機械產業的國際競爭力；高科技產業方面，台灣在全球占有不可或缺的角色，未來要在國際間做最好的布局，把能量由台灣延伸到全世界。
龔明鑫表示，2018年離開經濟部到行政院服務，6年多來應該還認識9成的同仁，賴清德總統當時在擔任行政院長時，提出的「五缺」問題，經過6年多的努力，有些問題已經處理，台灣已經沒有缺水的情形，但面臨氣候變遷，反而是治水需要努力，在最短時間內加強水韌性，而能源方面則需要持續努力，穩定供電、減碳是最重要的工作。
馬永成在致辭時也向郭智輝致感謝，並表示郭智輝在任期間，台灣的產業升級、能源轉型、數位經濟、國際經貿合作，都面臨嚴峻挑戰，但郭智輝讓台灣持續維持領先地位，努力與成果國人有目共睹。
馬永成也說，經濟部是業務最龐大、繁重的部會，郭智輝交棒給新任部長，龔明鑫對經濟業務熟悉，也算回到娘家，具備專業背景、豐富經歷，也擔任過國發會主委，必定能以更宏觀、全面的思考來帶領經濟部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言