新經長走馬上任 龔明鑫談關稅：任何情況，台灣都有路可走

內閣小改組後，新任閣員今日走馬上任，行政院前秘書長龔明鑫接掌經濟部。對等關稅談判仍進行中，龔明鑫表示，經濟部在談判中扮演支援角色，關稅相當複雜，美國關稅提高會影響訂單結構，某些產業在美國市場關稅會相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美國市場會空出很大機會，任何狀況都可以讓台灣有路可走、有策略可因應。

經濟部今舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成監交、頒授印信。龔明鑫也透露，稍早在行政院的交接時，收到院長卓榮泰的禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」，他更笑說，「不知道是禮物還是指示，又高興又覺得壓力很大。」

龔明鑫表示，穩定供電是經濟部與台電責無旁貸的責任，2032年不會有缺電問題，但也要做長期性的準備，至於核能問題，台電也已經針對核電廠開始做自我安全檢查，如果沒問題，就會有下一步。

近來綠能弊案頻傳，經濟部前部長郭智輝更曾透露過「更大尾的還沒有爆出來」，對於經濟部是否會自清，龔明鑫則說，相關案件已經進入司法調查，台電與經濟部會全力配合調查。

龔明鑫表示，除了經濟基礎建設要持續投入外，中小微企業、傳統產業支持方案則是重中之重；行政院副院長鄭麗君與美國的關稅談判持續，經濟部要做談判最好的後盾，隨時提供支援。

龔明鑫表示，2018年他正好督導工具機產業，而國際局勢持續變遷，未來也要導入AI，提升機械產業的國際競爭力；高科技產業方面，台灣在全球占有不可或缺的角色，未來要在國際間做最好的布局，把能量由台灣延伸到全世界。

龔明鑫表示，2018年離開經濟部到行政院服務，6年多來應該還認識9成的同仁，賴清德總統當時在擔任行政院長時，提出的「五缺」問題，經過6年多的努力，有些問題已經處理，台灣已經沒有缺水的情形，但面臨氣候變遷，反而是治水需要努力，在最短時間內加強水韌性，而能源方面則需要持續努力，穩定供電、減碳是最重要的工作。

馬永成在致辭時也向郭智輝致感謝，並表示郭智輝在任期間，台灣的產業升級、能源轉型、數位經濟、國際經貿合作，都面臨嚴峻挑戰，但郭智輝讓台灣持續維持領先地位，努力與成果國人有目共睹。