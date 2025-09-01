快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

新經長走馬上任 龔明鑫談關稅：任何情況，台灣都有路可走

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部新任部長龔明鑫秀出行政院長卓榮泰所送禮物，寫著「經濟優先、任重道」。記者胡經周／攝影
經濟部新任部長龔明鑫秀出行政院長卓榮泰所送禮物，寫著「經濟優先、任重道」。記者胡經周／攝影

內閣小改組後，新任閣員今日走馬上任，行政院前秘書長龔明鑫接掌經濟部。對等關稅談判仍進行中，龔明鑫表示，經濟部在談判中扮演支援角色，關稅相當複雜，美國關稅提高會影響訂單結構，某些產業在美國市場關稅會相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美國市場會空出很大機會，任何狀況都可以讓台灣有路可走、有策略可因應。

經濟部今舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成監交、頒授印信。龔明鑫也透露，稍早在行政院的交接時，收到院長卓榮泰的禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」，他更笑說，「不知道是禮物還是指示，又高興又覺得壓力很大。」

龔明鑫表示，穩定供電是經濟部與台電責無旁貸的責任，2032年不會有缺電問題，但也要做長期性的準備，至於核能問題，台電也已經針對核電廠開始做自我安全檢查，如果沒問題，就會有下一步。

近來綠能弊案頻傳，經濟部前部長郭智輝更曾透露過「更大尾的還沒有爆出來」，對於經濟部是否會自清，龔明鑫則說，相關案件已經進入司法調查，台電與經濟部會全力配合調查。

龔明鑫表示，除了經濟基礎建設要持續投入外，中小微企業、傳統產業支持方案則是重中之重；行政院副院長鄭麗君與美國的關稅談判持續，經濟部要做談判最好的後盾，隨時提供支援。

龔明鑫表示，2018年他正好督導工具機產業，而國際局勢持續變遷，未來也要導入AI，提升機械產業的國際競爭力；高科技產業方面，台灣在全球占有不可或缺的角色，未來要在國際間做最好的布局，把能量由台灣延伸到全世界。

龔明鑫表示，2018年離開經濟部到行政院服務，6年多來應該還認識9成的同仁，賴清德總統當時在擔任行政院長時，提出的「五缺」問題，經過6年多的努力，有些問題已經處理，台灣已經沒有缺水的情形，但面臨氣候變遷，反而是治水需要努力，在最短時間內加強水韌性，而能源方面則需要持續努力，穩定供電、減碳是最重要的工作。

馬永成在致辭時也向郭智輝致感謝，並表示郭智輝在任期間，台灣的產業升級、能源轉型、數位經濟、國際經貿合作，都面臨嚴峻挑戰，但郭智輝讓台灣持續維持領先地位，努力與成果國人有目共睹。

馬永成也說，經濟部是業務最龐大、繁重的部會，郭智輝交棒給新任部長，龔明鑫對經濟業務熟悉，也算回到娘家，具備專業背景、豐富經歷，也擔任過國發會主委，必定能以更宏觀、全面的思考來帶領經濟部。

經濟部今舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成（左）頒授印信給新任部長龔明鑫（右）。記者胡經周／攝影
經濟部今舉行新任部長布達典禮，由行政院政務委員馬永成（左）頒授印信給新任部長龔明鑫（右）。記者胡經周／攝影

關稅 經濟部 龔明鑫

延伸閱讀

新任政院秘書長張惇涵允扮演「控球後衛」 精準傳球到有利得分位置

表／政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

「小英男孩」涉綠能弊案 黃士修：蔡賴會完就收押頗逗趣

相關新聞

挺過關稅衝擊！勞動基金全年損益「由虧轉盈」 7月收益回沖1,480億元

勞動基金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024億元，收益率為0.94％，收益數為6...

美國關稅衝擊 無薪假4863人續創今年新高

勞動部今天公布最新減班休息統計，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，其中受美國...

經濟部長龔明鑫「回娘家」 見產業代表親曝「這件事」是重中之重

新任經濟部長龔明鑫1日正式上任。他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。龔明鑫上任後第一件事是，...

關稅影響無薪假新增近千人！製造業衝擊超大...推升總人數首破3千人

勞動部1日公布減班休息（無薪假）企業總計245家，實施人數4,863人；本次家數增加54家，人數增加929人。受到美國關...

勞動基金7月賺1480億元 今年前7個月損益轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至2025年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率為0.94％，...

台南首批社宅「宜居成功」辦理簽約公證 黃偉哲恭喜住戶展開全新生活

台南市政府都市發展局9月1日至9月5日辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業，市長黃偉哲1日前往現場，關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。