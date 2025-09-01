美國關稅衝擊 無薪假4863人續創今年新高

勞動部今天公布最新減班休息統計，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，其中受美國對等關稅影響人數高達3055人，無薪假人數續創今年新高。

勞動部今年9月1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計245家，實施人數4863人。與上次統計相比，本次家數增加54家，人數增加929人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，製造業仍是減班休息大宗，製造業總共實施減班休息191家，實施人數4479人，比上次增加45家，人數增加889人。若進一步分析，製造業下的金屬機電工業，實施家數156家，實施人數3685人為多；而金屬機電工業下的機械設備製造業，實施家數92家，人數2045人，這次有2家中型企業通報實施，有家110人的鑽孔機械業者首次通報，主要產品外銷北美，另一家工具機製造業者則是因為客戶暫緩訂單，實施人數103人。

黃琦雅另指出，其中受美國關稅影響的通報實施減班休息家數118家，人數3055人，比上期增加45家，增加667人。

勞動部8月初針對美方課徵暫時性關稅及匯率波動可能造成的衝擊，已強化僱用安定措施病擴大適用範圍，適用行業別包含食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

另為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，僱用安定措施之薪資補貼可於減班休息前後薪資差額內與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」的訓練津貼合併請領。

根據統計，本次減班休息適用加強版僱用安定措施企業為168家企業，人數3812人。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。