快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

美國關稅衝擊 無薪假4863人續創今年新高

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今公布最新減班休息統計，實施人數4863人，其中受美國對等關稅影響人數高達3055人，人數續創今年新高。圖／聯合報系資料照片
勞動部今公布最新減班休息統計，實施人數4863人，其中受美國對等關稅影響人數高達3055人，人數續創今年新高。圖／聯合報系資料照片

勞動部今天公布最新減班休息統計，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，其中受美國對等關稅影響人數高達3055人，無薪假人數續創今年新高。

勞動部今年9月1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計245家，實施人數4863人。與上次統計相比，本次家數增加54家，人數增加929人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，製造業仍是減班休息大宗，製造業總共實施減班休息191家，實施人數4479人，比上次增加45家，人數增加889人。若進一步分析，製造業下的金屬機電工業，實施家數156家，實施人數3685人為多；而金屬機電工業下的機械設備製造業，實施家數92家，人數2045人，這次有2家中型企業通報實施，有家110人的鑽孔機械業者首次通報，主要產品外銷北美，另一家工具機製造業者則是因為客戶暫緩訂單，實施人數103人。

黃琦雅另指出，其中受美國關稅影響的通報實施減班休息家數118家，人數3055人，比上期增加45家，增加667人。

勞動部8月初針對美方課徵暫時性關稅及匯率波動可能造成的衝擊，已強化僱用安定措施病擴大適用範圍，適用行業別包含食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

另為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，僱用安定措施之薪資補貼可於減班休息前後薪資差額內與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」的訓練津貼合併請領。

根據統計，本次減班休息適用加強版僱用安定措施企業為168家企業，人數3812人。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

關稅

延伸閱讀

川普對等關稅遭裁定不合法 鄭麗君：密切關注發展

美媒：川普賭最高法院關稅裁決 全案可能拖至明年

川普對等關稅違法 牽動談判

川普關稅被裁定非法 多國談判陷困惑、困擾

相關新聞

美國關稅衝擊 無薪假4863人續創今年新高

勞動部今天公布最新減班休息統計，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，其中受美國...

川普對等關稅再遭判違法、台美談判生變？ 鄭麗君回應了

美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發各界關注。對此，行政院副院長鄭麗君1日指出，台美經貿工作小組將持...

新經長走馬上任 龔明鑫談關稅：任何情況，台灣都有路可走

內閣小改組後，新任閣員今日走馬上任，行政院前秘書長龔明鑫接掌經濟部。對等關稅談判仍進行中，龔明鑫表示，經濟部在談判中扮演...

流通商戰／統一併購量販、電商後 聯名卡成整合起手式

統一併購量販、電商後，流通龍頭地位穩固，但後續要如何整合成為一體，是業界關注的焦點。在推出uniopen數位生活平台作為整合起點後，統一日前又聯手信用卡龍頭中國信託推出uniopen聯名卡，打破過去給人進展緩慢的印象，整合腳步不僅加快，更有望突破過去僅在集團內流通的作法，生態圈就可望從集團內跨到集團外。

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

台積電2奈米洩密案，台灣高等檢查署日前偵查終結，起訴三位涉案台積電和東京威力科創（TEL）前員工並求刑7到14年。台積電對此案表達是零容忍，展現捍衛公司重要機密決心，牽涉此案的另一法人TEL，則是發表聲明強調資料未流向第三方。此案發展迄今，仍有許多外界有如霧裡看花的環節。

五大信賴產業 預算增三成

立法院新會期開始，朝野針對預算案攻防受到關注。依政院通過預算案，含中央總預算及非營業特種基金在內，賴政府五大信賴產業明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。