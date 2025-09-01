川普對等關稅再遭判違法、台美談判生變？ 鄭麗君回應了

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發各界關注。對此，行政院副院長鄭麗君1日指出，台美經貿工作小組將持續密切關注美方動態，但就目前的狀況，美政府仍可持續課徵對等關說，談判團隊將持續爭取更好、更合理的對等關稅。

行政院今日上午舉行秘書長交接典禮，由鄭麗君監交，鄭麗君指出，他與新任經濟部長龔明鑫、新任秘書長張惇涵都是老朋友、老戰友。

鄭麗君指出，龔明鑫財經專家，院長卓榮泰的明星王牌，積極協調各部會提出多項政策，包括兆元投資台灣、中小微振興台灣、六大區域計畫、產創條例修正案、外國人才延攬修正案這些工作要帶到經濟部繼續貢獻。

鄭麗君說，龔明鑫出任經濟部長，推動經濟優先目標，領導經發會各項政策，包含能源、治水、擴大內需、傳產升級轉型 ；未來三項經發會目標是由龔明鑫制定現在也是要他來實現。

此外，鄭麗君也提到，張惇涵歷練地方政府，總統府，在每個職位表現傑出，擔任副秘期間相助賴總統，總統府秘書長潘孟安推動政務，身兼總統府三委員會副執行秘書，讓三委員會運作順暢，更是跨領域「政策控」。

至於目前關稅問題，鄭麗君也提到，龔明鑫與張惇涵都是台美工作小組重要成員，府院會商、國安會都是成員，未來龔明鑫與張惇涵也能無縫接軌。

鄭麗君強調，政府將持續密切關注美方動態，美國對等關稅是否改變，仍視美政府、最高法院如何決定，美國政府仍可對各國課徵對等關稅，未來談判團隊目標爭取更好更合理稅率，跨部會共同參與會繼續努力。

