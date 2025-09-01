出口商壓力 美元恐走弱…專家：央行穩匯率雙重挑戰

中央銀行將於九月十八日舉行第三季理監事會，除了是否降息和房市調控兩大議題外，央行總裁楊金龍將面對二○一八年上任以來最大的外部風險。國內四家金控首席經濟學家認為，央行將面臨四大挑戰與不確定性，而四人一致點名「匯率管理」是央行的風險與挑戰。

綜合四位首席經濟學家的看法，包括國泰金的林啟超、富邦金羅瑋、合庫金徐千婷以及永豐金黃蔭基，都認為這次央行理監事會降息的可能性不高，羅瑋認為，央行會在不調整重貼現率的情況下，引導市場利率走低；黃蔭基則說，儘管美國聯準會預計會在九、十及十二月共降息三次，但央行九月不會採取降息措施，十二月可能性較高。

在房市管制方面，有三人認為持續監控不會鬆綁，一人認為會微調。徐千婷指出，央行不會放鬆現有規範，也不會推出第八波信用管制，因為尚未達到央行房市「軟著陸」的目標；羅瑋則說，行政院已釋出訊息「水龍頭開大一點」，央行可能在某種程度上進行調整，以協助需要貸款的民眾取得資金。

對於央行面對「匯率管理」的挑戰，專家指出，首先，央行需在美國關切匯率操縱的外部壓力，與國內出口商（特別是低毛利的傳統企業）期望弱勢匯率的內部壓力間取得平衡。此外，美元指數在年底前可能因美國降息及日本升息而再度走弱，但明年第一季末至第二季初美元指數有回升支撐。台灣因應貿易順差的壓力，加上ＡＩ產業帶動的經濟熱潮，央行在穩定匯率方面將面臨雙重挑戰。

除了匯率管理外，專家指出央行將面臨三大不確定，包括川普政策反覆、俄烏戰爭以及央行的獨立性。首先，美國川普總統希望製造業回流美國，除了對等關稅，還有與半導體課稅是否豁免等，央行必須面對台幣大幅升值，金融市場穩定的議題。

其次，俄烏和平談判過去半年進展不很順利，央行有維護經濟成長與物價穩定的責任，戰爭衝突是一個央行難以事先預估的風險。最後，全球央行的貨幣政策都會參考美國聯準會的行動，但過去三個月川普砲口對準聯準會主席鮑爾，央行的獨立性是否動搖，都會改變未來貨幣政策的路徑。