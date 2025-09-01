美將公布8月失業率 專家估近4年新高 若出現一狀況降息更篤定

美國將於五日公布八月就業報告，被金融市場視為聯準會於九月十六日是否及如何降息的關鍵。經濟學家預測非農業就業人數將增加約七萬五千人，失業率將升到百分之四點三，為近四年來高點，亦即連續四個月就業增量都低於十萬人，將是二○二○年疫情爆發以來最弱的四個月。

市場人士分析，如果實際就業數字疲軟，則九月降息將更加篤定；但若就業大增，可能使市場對降息的信心有所動搖。

此外，美國國會參議院銀行委員會將在九月四日舉行聽證會，討論總統川普提名聯準會理事米倫的人事案。若參院確認速度夠快，米倫將加入聯準會預定九月十六、十七日的利率決策會議，由於他無疑將支持降息，降息陣營再添一名大將。

一些決策官員較不擔心就業成長減緩，因為勞動參與率也同時下降；他們也對於在通膨逐漸上升之際恢復降息，抱持審慎態度。但理事沃勒等其他決策官員表示，近月來企業雇用減緩，意味著聯準會應將今年的首次降息時間提前。

八月就業偏弱的因可能有二。第一，卅年來八月一向都是低於預估；第二，聯準會理事沃勒指出，幕僚人員從每周ＡＤＰ民間就業人數所推演出的指標顯示，從七月中就業已進一步惡化。

彭博資訊經濟團隊稱，「預測非農就業人數將增加九點三萬人，比七月改善，也高於市場預估，且失業率將維持在百分之四點二。預料地方政府、休閒接待業及營建業就業人數將增最多」。

另外，本周將公布八月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），預料新訂單及出貨量等分類指標將好轉，庫存及供應商交貨量可能吃緊，顯示短期通膨壓力升高。

在就業報告公布前，投資人將聚焦聯準會官員公開發言，包括聖路易區聯邦準備銀行總裁莫沙南、芝加哥區總裁古斯比（兩人皆鷹派，今年都有投票權）；聯準會將於周三公布區域經濟「褐皮書」。至於九月降息的最大障礙，將是十一日公布的八月消費者物價指數（ＣＰＩ）報告。