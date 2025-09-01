聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻股市 金控拚全年獲利

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台股下半年表現亮眼，七、八月合計上漲近兩千點，各家金控為衝關全年獲利表現，無不劍指股市。大型券商認為，最後幾個月的操作，將成為金控今年獲利表現的關鍵因素。

金控獲利今年普遍下滑，但在法說會上，包括富邦金、國泰金等業者均透露，帳上仍有股市操作未實現利益，企圖讓市場重拾信心。

以富邦金控為例，上半年稅後淨利五一三點八億元，穩居金控獲利王，其中富邦人壽靠股市大賺，實現投資利益七五二億元，國內外股票報酬率均逾兩成；富邦金總經理韓蔚廷表示，將維持「逢高減碼、逢低布局」的區間操作，並看好ＡＩ產業中長期發展。

國泰金控旗下國泰人壽，上半年股票操作也傳捷報，投資報酬率約百分之八到九，實現資本利得三四一億元。國壽高層透露，已調整持股結構，降低風險因子，目前帳上仍有逾四五○億元未實現利益。

新合併的台新新光金控在合併後首場法說會指出，目前股票部位也有近一百億元未實現利益。台新新光金高層說，下半年若美國啟動降息循環，市場行情有望持續受惠。

泛公股行庫則不約而同將股票操作視為獲利要角，華南金主管指出，銀行部位現有約三百億元，估計今年股利收入可達十八至十九億元，較去年小幅成長。

金融圈人士表示，金控雖強調審慎操作，但實際上壽險與金控早將股市列為主戰場。

金控 台股

延伸閱讀

主動式ETF 生力軍報到

富邦金控明年股利配發率 不輸今年

金融股首選富邦金、國泰金？專家「公司賺錢和股價是兩回事」：回檔風險也大

高齡健康產業博覽會／台新新光金拚創新

相關新聞

美將公布8月失業率 專家估近4年新高 若出現一狀況降息更篤定

美國將於五日公布八月就業報告，被金融市場視為聯準會於九月十六日是否及如何降息的關鍵。經濟學家預測非農業就業人數將增加約七...

金控填息牛步 僅3家完成 存股族需評估2因素

七、八月是金控除權息旺季，但今年金控股填權息表現冷清，十三家上市金控中，至今僅富邦金、玉山金與國票金完成填息，兆豐金則是...

搶攻股市 金控拚全年獲利

台股下半年表現亮眼，七、八月合計上漲近兩千點，各家金控為衝關全年獲利表現，無不劍指股市。大型券商認為，最後幾個月的操作，...

出口商壓力 美元恐走弱…專家：央行穩匯率雙重挑戰

中央銀行將於九月十八日舉行第三季理監事會，除了是否降息和房市調控兩大議題外，央行總裁楊金龍將面對二○一八年上任以來最大的...

本周財經焦點

本周財經焦點

繼續「風光」！淨零12項關鍵戰略明年預算750億 但為這因素縮水

賴政府將淨零減碳列為施政重點，根據115年中央政府總預算，「淨零十二項關鍵戰略」共編列750億元，但配合財劃法檢討減列補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。