五大信賴產業 預算增三成

台積電2奈米洩密案，台灣高等檢查署日前偵查終結，起訴三位涉案台積電和東京威力科創（TEL）前員工並求刑7到14年。台積電對此案表達是零容忍，展現捍衛公司重要機密決心，牽涉此案的另一法人TEL，則是發表聲明強調資料未流向第三方。此案發展迄今，仍有許多外界有如霧裡看花的環節。

2025-09-01 07:10