五大信賴產業 預算增三成
立法院新會期開始，朝野針對預算案攻防受到關注。依政院通過預算案，含中央總預算及非營業特種基金在內，賴政府五大信賴產業明年度總預算案合計編列284億元，年增32.1％，若加計非營業特種基金3億元，則達287億元。
五大信賴產業中，最具優勢的半導體產業編列155億元預算，其中經濟部有99億元，主要推動國內中小企業IC設計補助、A+淬鍊計畫-全球研發創新夥伴、晶片驅動計畫相關包括：關鍵晶片與異質整合技術研發及產業發展計畫、先進晶片產業前瞻技術發展等。
國科會則有54億元預算，聚焦晶片驅動相計畫上，包括全台半導體相關軟硬體建置與資源共享、晶創國際鏈結與先進製程IC設計人才培育、高效能晶片關鍵技術與創新應用等計畫。
在人工智慧（AI）產業方面，主要為國科會辦理晶片驅動產業創新再升級-新一代高速運算主機與AI評測環境建構、智慧科技大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置、新創與創新驅動-晶片創新創業國際鏈結及晶片與系統創新挑戰、回應重要挑戰之AI研究等計畫56.9億元。
另外，經濟部辦理智慧化製造核心關鍵技術研發、邊緣AI關鍵技術生態系統建構等計畫14.6億元；數發部辦理晶片驅動-AI產業應用與普及發展、加強投資AI新創實施方案等計畫8.8億元。
次世代通訊產業，明年則投入36億元，主要是經濟部推動晶片驅動6G通訊產業創新、次世代通訊國際合作與實驗網暨驗測平台、次世代通訊整合驗測試煉等計畫19.7億元；國科會辦理低軌通訊衛星本體與酬載研製等計畫14.3億元。
安全監控產業明年則僅編8億元，主要是數位部辦理深化資安跨部會整合聯防、晶片驅動產業創新再升級-後量子密碼應用發展、軍民通用資安技術研發補助等計畫5.9億元。軍事工業產業5億元，由經濟部辦理國防產業創新發展推動、軍機軍艦國造推動等計畫經費。
另外，賴政府將淨零減碳列為施政重點，明年中央政府總預算在「淨零12項關鍵戰略」共編列750億元。
