繼續「風光」！淨零12項關鍵戰略明年預算750億 但為這因素縮水

台北股市上周五開盤後不久，再創歷史新高價2萬4570點，但收盤指數翻黑，終場以2萬4233點作收，微跌3點。周指數則由黑翻紅，上漲468點，漲幅1.97％，日均量4707.9億元。本周台股進入9月，眾所期待的美國聯準會（Fed）利率決策會議月中登場，投資人許願的降息能否實現？一旦降息是利多出盡？還是錢來股市就漲？

2025-08-31 10:00