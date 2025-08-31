快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

繼續「風光」！淨零12項關鍵戰略明年預算750億 但為這因素縮水

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
風力發電示意圖。圖／AI生成
風力發電示意圖。圖／AI生成

賴政府將淨零減碳列為施政重點，根據115年中央政府總預算，「淨零十二項關鍵戰略」共編列750億元，但配合財劃法檢討減列補助地方政府經費，編列較去年減少。

主計總處指出，行政院115年度總預算台灣總體減碳行動計畫編列422億元，加計營業與非營業特種基金480億元，合計共902億元，包括淨零12項關鍵戰略750億元及六大部門減碳旗艦計畫152億元，較上年度相同基礎減少373億元，約減29.2%，主要係配合財劃法檢討減列補助地方政府經費及依工程進度核實減列所致。

在淨零12項關鍵戰略的750億元預算，其中，電力系統與儲能222億元，主要包括：台灣電力公司辦理離岸風力發電加強電力網計畫、太陽光電併網工程、智慧型電表基礎建設AMI推動方案191.5億元。

節能則有210億元，主要是經濟部辦理住宅家電效率升級計畫、能源效率管理與節能技術推廣輔導綱要計畫、推動ESCO產業獎勵計畫等129.6億元；台水公司辦理降低漏水率計畫68.5億元。

在發展風電與光電，則有139億元預算，主要係台電辦理離岸風力發電第二期計畫、綠能第一期計畫114.3億元。

在淨零綠生活則編編列65億元，主要係交通部辦理公路公共運輸永續及交通平權計畫、環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期、智慧運輸系統發展建設計畫60億元。

此外，其他項目則共編列114億元，主要係農業部推動森林與土壤碳匯24.8億元；經濟部辦理地熱、生質能等再生能源研發推廣計畫、地熱潛力區塊資訊擴建及鑽井計畫等21.7億元；交通部及環境部辦理2030年客運車輛電動化推動計畫18.4億元；台電辦理減碳技術園區規劃、設計與技術可行性評估及碳捕集技術發展研究、天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫等12.4億元；環境部辦理永續消費與循環管理、資源循環綠色設計計畫、減量回收及資源循環推動計畫等8.6億元。

