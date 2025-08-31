五大信賴產業明年預算加碼至287億 半導體155億、AI投入83億

立法院新會期開始，朝野在115年預算案案互動攻防，備受業界關注。依政院通過預算案，含中央總預算及非營業特種基金在內，賴政府五大信賴產業115年度預算合計共287億元。其中，半導體產業投入155億元，AI產業則有83億元，主要是投入在新一代高速運算主機、AI運算資料中心建置、關鍵晶片與異質整合技術及先進晶片前瞻技術研發、以及半導體設備產業供應鏈扶植等計畫。

在新版財政收支劃分法下，中央政府115總預算受到相當限制，攸關我下階段科技發展的五大信賴產業預算，最被產業界關切。據115年度總預算案，五大信賴產業推動方案編列284億元，較上年度增加69億元，約增32.1%，另如加計非營業特種基金3億元，合共287億元。整體來說，五大信賴產業預算較去年增加。

行政院表示，半導體發展上，將強化我國半導體國家級戰略，建立國際級IC設計製造基地；在人工智慧產業方面，係以可信賴AI為基礎，發展AI結合各領域的創新研發與產業應用；軍工產業則以發展軍民通用科技為主軸，並打造我國成為無人機民主供應鏈的亞洲中心；安控產業則是發展安控及伺服器等核心敏感產業；在次世代通訊則是發展5G、6G，並加強發展中低軌道衛星。

五大信賴產業中，我國最具優勢的半導體產業明年有155億元預算，其中經濟部有99億元預算，主要推動新創與創新驅動-國際領先突破、國內中小企業IC設計補助、A+淬鍊計畫-全球研發創新夥伴、以及與晶片驅動計畫相關包括：關鍵晶片與異質整合技術研發及產業發展計畫、先進晶片產業前瞻技術發展、半導體設備產業供應鏈扶植等，總共計畫約99億元。

國科會則有54.2億元預算，主要是聚焦在晶片驅動相計畫上，包括：全台半導體相關軟硬體建置與資源共享、晶創國際鏈結與先進製程IC設計人才培育、及關鍵晶片與異質整合技術研發及產業發展計畫、高效能晶片關鍵技術與創新應用等計畫。

在人工智慧產業方面，主要為國科會辦理晶片驅動產業創新再升級-新一代高速運算主機與AI評測環境建構、智慧科技大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置、新創與創新驅動-晶片創新創業國際鏈結及晶片與系統創新挑戰、回應重要挑戰之AI研究等計畫56.9億元。

另外，經濟部辦理智慧化製造核心關鍵技術研發、邊緣AI關鍵技術生態系統建構等計畫14.6億元；數位發展部辦理晶片驅動-AI產業應用與普及發展、加強投資AI新創實施方案等計畫8.8億元。

至次世代通訊產業，明年則投入36億元，主要經濟部推動晶片驅動6G通訊產業創新、次世代通訊國際合作與實驗網暨驗測平台、次世代通訊整合驗測試煉等計畫19.7億元；國科會辦理低軌通訊衛星-低軌通訊衛星本體與酬載研製等計畫14.3億元。

安全監控產業明年則僅編8億元，主要是數位部辦理深化資安跨部會整合聯防、晶片驅動產業創新再升級-後量子密碼應用發展、軍民通用資安技術研發補助等計畫5.9億元。軍事工業產業5億元，由經濟部辦理國防產業創新發展推動、軍機軍艦國造推動等計畫經費。