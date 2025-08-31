快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

普發現金預算、總預算、軍公教年改等三大財經議題 第四會期立院攻防

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
外界認為，讓民眾最有感的就是國民黨團提出的普發萬元現金。圖／聯合報系資料照

立法院第11屆第三會期落幕，9月將開啟第四會期。立法院第三會期通過國定假日「4+1」、普發現金等重大民生財經法案，深獲民眾好評，瞄準新會期，朝野為搶財經法案話語權，普發現金預算、總預算、軍公教年改等三大議題成為攻防聚焦點。

立法院本會期8月底結束，此為立院史上最長會期，一共召開27場院會，通過77項重大議案，包括法律41案、預決算18案、覆議四案、人事同意權一案、本院內規一案及其他議案12案。

朝野新會期財經議題攻防

外界認為，讓民眾最有感的就是國民黨團提出的普發萬元現金。國民黨團最初提案，主張歲計賸餘應還稅於民，提出普發萬元現金；民眾黨團跟進提對案，將普發金額改為6,000元。民進黨團與院版未提出對策，表達反對立場。

相較民眾黨團選擇與國民黨團合作財經議案，穩固其在立院關鍵席次地位；民進黨團採取堅壁清野提案策略。

以普發現金為例，原有不少綠委建議提對案，比如跟進提普發現金但設排富條款，或提出普發2萬元等，但最終未提對案。民進黨立委私下表示，下會期考慮跟進提案加碼，跟在野黨比「端牛肉」博弈。

針對新會期，藍綠黨團展開各自規劃，但有一項不穩定因素。民眾黨團兩年條款確定生效，立院第四會期將是藍白原班人馬最後一次合作。在野黨團結盟態勢是否能在2026年民眾黨團大換血後，繼續在財經等重大法案聯手，還須觀察後續動態。

