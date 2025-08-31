關稅衝擊…傳產無薪假人數聚焦 外界關注減班休息情況

美國祭出對等關稅，台灣暫時性稅率為原稅率再疊加20%，外界關注勞動市場受衝擊情況。

勞動部明（1）日將公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，傳統產業實施無薪假情況是否加劇，將是關注焦點。

勞動部統計至8月18日止，實施無薪假公司共191家、3,934人；多數集中在製造業，共146家製造業、3,590人減班休息，製造業無薪假人數是今年來新高。

製造業最新無薪假概況

勞動部先前曾評估，約有4.2萬勞工受到美國關稅海嘯衝擊，情況包含無薪假、失業、減薪等。目前單獨計算受美國關稅政策衝擊而放無薪假者，統計至18日，有73家、2,388人因美國關稅而減班休息，較前次統計增加七家、大增653人，人數超過2,000人大關。

勞動部官員表示，實施無薪假多以製造業為主，其中最多集中在金屬機電工業，主因該期通報案件當中，首次通報人數較多。美國關稅實施以後，對於各行各業多少都有衝擊。

觀察製造業實施無薪假情形，18日統計結果，金屬機電工業共120家、3,290人實施減班休息，占整體製造業無薪假的九成一。

資訊電子工業共12家、120人；化學工業五家、29人；民生工業九家、151人。其他行業以批發零售業有35家、316人實施無薪假較多。

勞動部為協助勞工，提出強化版僱用安定措施，自今年8月1日起辦理，至2026年1月31日止，薪資差額補貼得與訓練津貼合併領取。新版提升補助額度至薪資差額的70%，每人每月最高可領12,100元。

另觀察失業率指標，主計總處公布7月失業率為3.4%，為近九個月新高，但仍是25年來同月最低。主計總處官員說明，關稅實際生效落在8月，對7月就業情勢影響有限，國內勞動市場整體仍屬穩定；而關稅影響出現時，第一個將反應在工時，而非立即反應在「就業或失業」。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（新台幣28,590元），實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。