快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

以「立足台灣的全球經濟戰略」為題 工總白皮書將提七建言

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
工總理事長潘俊榮。圖／聯合報系資料照
工總理事長潘俊榮。圖／聯合報系資料照

今年工總提出的七大主題包括「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」等，屆時將提出具體政策建議，期望政府審慎研議，儘快形成政策方案，為產業營造一個優質的經營與發展環境。

工總2日發布白皮書時，將由理事長潘俊榮率先致詞後，接著陸續由監事會召集人苗豐盛，以及副理事長陳進財、詹正田、何壽川及侯傑騰等五人分別就白皮書的重點進行宣讀。

美國政府8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅。工總日前曾經整理各產業意見並向政府提出呼籲，切莫輕忽與淡化此一攸關我國產業長期發展的經貿挑戰，維穩匯率、擴充信保基金、凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困之外，更應該要聽取產業意見，加大輔導產業力道，協助產業度過此次危機。

2025工總白皮書小檔案
2025工總白皮書小檔案

工總日前並提出三大呼籲，一是維穩匯率，協助產業具出口競爭力；二是擴充信保基金，增加對中小企業融資；三是提出救急三支箭：凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困。

工總認為，面臨急遽變化的關稅海嘯，許多中小企業應變不及而陷入經營困境，國內勞工團體也擔憂發生產業外移與大規模失業潮。因此，建議應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助企業的員工薪資，降低企業裁員或實施無薪假。並建議政府應凍漲電價並緩徵碳費，擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法，並提出更多具體可行的方案或措施，讓企業在這波關稅大風暴中，度過難關，並且有力氣往前邁進，穩住就業並為國家經濟與產業發展做出貢獻。

電價 碳費 中小企業

延伸閱讀

看不下去？法院再判川普違法「緊急」徵關稅 克魯曼嗆：自食惡果

「解放日」關稅又被判違法 進口商可收到退款？川普關稅改道有這些選項

美關稅影響經濟…彰化家扶獎助學金募款特別辛苦 最後一刻達標

調查：中國企業就算繳社保僅1/3合規

相關新聞

普發現金預算、總預算、軍公教年改等三大財經議題 第四會期立院攻防

立法院第11屆第三會期落幕，9月將開啟第四會期。立法院第三會期通過國定假日「4+1」、普發現金等重大民生財經法案，深獲民...

以「立足台灣的全球經濟戰略」為題 工總白皮書將提七建言

今年工總提出的七大主題包括「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策...

關稅衝擊…傳產無薪假人數聚焦 外界關注減班休息情況

美國祭出對等關稅，台灣暫時性稅率為原稅率再疊加20%，外界關注勞動市場受衝擊情況。

逾8成勞工不自提退休金 改「預設自動提繳」可行嗎？

2005年上路的勞退新制已滿20年，雖被認為較能保障勞工退休安全，不過參加自提退休金的人數增速緩慢，且集中高薪族，被認為美中不足。近期開始有人倡議，不如仿效美國及澳洲等國退休制度，採「自動加入機制」，勞工若未主動表明反對，直接納入自提退休金對象，民眾黨立委提案修法納入「預設自提」機制，明確表態支持引進國外強迫勞工儲蓄的做法。只是這招真的可行嗎？會不會引發勞工強烈反彈？

景氣燈號連三綠 下半年穩定 國發會：出口動能有撐

國發會昨（28）日發布7月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，分數也維持29分。儘管美國對等關稅已於8月起...

大陸鋼鐵削減產能 玩真的 分析師預期外銷將大幅下降

大陸鋼鐵業產能過剩，路透引述官方文件和知情人士指出，北京當局將在今（2025）年至明（2026）年間繼續推動削減鋼鐵產量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。