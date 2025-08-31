以「立足台灣的全球經濟戰略」為題 工總白皮書將提七建言

今年工總提出的七大主題包括「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」等，屆時將提出具體政策建議，期望政府審慎研議，儘快形成政策方案，為產業營造一個優質的經營與發展環境。

工總2日發布白皮書時，將由理事長潘俊榮率先致詞後，接著陸續由監事會召集人苗豐盛，以及副理事長陳進財、詹正田、何壽川及侯傑騰等五人分別就白皮書的重點進行宣讀。

美國政府8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅。工總日前曾經整理各產業意見並向政府提出呼籲，切莫輕忽與淡化此一攸關我國產業長期發展的經貿挑戰，維穩匯率、擴充信保基金、凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困之外，更應該要聽取產業意見，加大輔導產業力道，協助產業度過此次危機。

2025工總白皮書小檔案

工總日前並提出三大呼籲，一是維穩匯率，協助產業具出口競爭力；二是擴充信保基金，增加對中小企業融資；三是提出救急三支箭：凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困。

工總認為，面臨急遽變化的關稅海嘯，許多中小企業應變不及而陷入經營困境，國內勞工團體也擔憂發生產業外移與大規模失業潮。因此，建議應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助企業的員工薪資，降低企業裁員或實施無薪假。並建議政府應凍漲電價並緩徵碳費，擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法，並提出更多具體可行的方案或措施，讓企業在這波關稅大風暴中，度過難關，並且有力氣往前邁進，穩住就業並為國家經濟與產業發展做出貢獻。