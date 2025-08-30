安聯投信：CCL及PCB可望受惠產品升級需求增溫挹注

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，從美重要科技股相關供應鏈來觀察，下半年AI伺服器出貨才會真正進入旺季，這些都有望成為支撐台股到年底續旺的底氣。受惠於產品升級需求增溫挹注推動，包括：製程與所需材料不斷優化者如銅箔基板（CCL）、印刷電路板(PCB)或電源設備等關鍵零組件，都具備潛在成長性，值得留意。

安聯投信台股團隊表示，AI概念股與相關零組件下半年部分營運狀況上修、2026年展望正向，基本面相當強勁，加上美國對等關稅、匯市波動等不確定性陸續淡化，市場大多反應最壞情境；台股已來到相對高點，但長期AI趨勢仍明確，建議仍可聚焦基本面，做好分散配置，以定期定額或不定額伺機布局，紀律掌握台股成長機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (00984A)經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

安聯投信台股團隊表示，美國今年第2季經濟成長率超乎預期強勁，美國商務部經濟分析局公布數據顯示，第2季GDP 季增年率修正值為 3.3%，高於初值 3% 與第1季數據，也勝過市場預期的成長 3.1%，美股受此激勵，標普 500 指數首度突破 6500 點，更攜手道瓊再創新高。

安聯投信台股團隊表示，受惠於美國經濟成長意外加速，以及人工智慧 AI 巨頭財報效益與AI資本支出等展望加持；而與美股高連動的台股雨露均霑，近期也在AI正向展望激勵下，支撐AI概念股與相關供應鏈輪流表現。

