明年中央統籌稅款大增89% 政院將邀集各縣市首長討論

新版財劃法3月21日公布施行，財政部按新法規定之稅課收入劃分比例及2026年中央政府總預算案相關稅收推估，明年中央統籌分配稅款達8,841億元，較今年增加4,165億元、增幅89%，占歲入近三分之一。其中，攸關地方補助的普通統籌稅款分配金額，財政部強調保障獲配金額不低於今年度獲配數，昨（29）日通知地方政府。

明年統籌稅款揭曉，全台22縣市獲配額度都比今年增加，但有十縣市獲配金額比預先試算結果少，以金門約少40億、雲林少27億最多。台北市分配金額最高，達1,149.24億元，年增442.22億元或62.6%，為六都中最高；新北市分配957.68億元，增407.06億元，成長率73.9%，位居第二。

桃園市獲配652.85億元（年增近80%），桃園市增幅為六都之冠；台中市741.04億元（年增63.8%）、台南市496.7億元（年增51.8%）、高雄市757.8億元（年增49.35%）。

非六都中，以彰化縣獲配金額最高，達324.69億元，年增172.7億元。新竹市分配金額297.94億元，大增213.97億元、年增率高達254.81%，為全國22縣市中增速最多。

財劃法上路首年，統籌分配稅款卻引發爭議連連。台南市政府昨日晚間發布新聞稿，叫苦「新版財劃法不公」，台南市獲配497億元，比去年增加174億元，看似增加，但無論是補助額或增幅均居六都之末 。雲林縣估算明年度可分配統籌分配稅款273億元，昨天接到僅獲配246.5億元，短少27億元，面對財政缺口，縣長張麗善痛批「中央政府集權又集錢」。

面對地方不平，行政院發言人李慧芝昨日晚間說明，行政院長卓榮泰將邀集各縣市首長討論事權分配議題、中央先幫連江縣彌平公式所造成的差額短缺。

此外，近日主計總處也會邀請各地方政府主計人員，針對各項經費分配方式進行討論。

財政部表示，由於新法規定普通統籌稅款90.5%分配本島直轄市及縣市、2.5%分配離島，但分子依據本島各市縣及離島分開計算，分母則依全部直轄市及縣市計算，有無法全數分配的問題。財政部表示，對於無法分配的數額，本質仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍待完成修法程序後，始得進行分配。