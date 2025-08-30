韌性特別條例三讀 普發1萬 最快10月領取

經濟日報／ 本報綜合報導
普發1萬元現金將於特別預算公布後一個月內開始發放，並刪除200億元強化電力預算，總預算改匡列為5,700億元。聯合報系資料照
普發現金又進一步，立法院昨（29）日三讀修正通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」部分條文，普發1萬元現金將於特別預算公布後一個月內開始發放，並刪除200億元強化電力預算，總預算改匡列為5,700億元。

國民黨立院黨團總召傅崐萁推估，普發現金發放時間點，應是10月下旬。

行政院發言人李慧芝表示，「國安韌性特別條例」修正案是為擴大對產業的支持、加強關懷弱勢與發放現金作業所需，感謝立法院朝野各黨團的支持，行政院會在仔細盤整後，儘速依修正案內容向立法院提出特別預算。

立法院原三讀通過因應關稅特別條例，共匡列5,450億元，然而行政院8月初提出修正案，調高經費上限至5,900億元，除新增預留產業振興200億元外，另有200億元用於強化電力系統、40億元照顧弱勢，並增加10億元普發現金作業費。

在野黨質疑台電強化電網韌性建設計畫已投入5,000多億元，不該再繼續加碼編列，因此昨日立院三讀通過特別條例，刪除強化電力預算200億元，將總預算改匡列為5,700億元。對此李慧芝指出，「強化電力系統」經費是為了加強國內科學產業園區電力系統韌性，行政院長卓榮泰請經濟部及台電公司，在確保供電穩定與兼顧財政體質的前提下，盡力強化電力韌性，確保產業所需的穩定電力。

條例增訂普發現金於預算通過後一個月開始發放，因此立法院審議時程也將牽動普發現金發放日期。傅崐萁預告，立法院新會期會先審查審計長人事案，行使同意權時間落在9月30日，他呼籲接下來政院要趕快送來韌性特別條例的預算案來，最快應是10月下旬可發放普發現金。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾黨要求盡快普發1萬元現金給所有民眾，特別條例通過後務必一個月內，行政院必須提出特別預算，而且通過後一個月內要發放，順利應該在10月底前還財於民。


