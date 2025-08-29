貿協董事長黃志芳扮胡迪警長 助台廠拓銷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會8月29日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，董事長黃志芳化身「胡迪警長」驚豔全場。記者黃淑惠／攝影
外貿協會8月29日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，董事長黃志芳化身「胡迪警長」驚豔全場。記者黃淑惠／攝影

外貿協會29日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，辦公室變身遊戲場域，董事長黃志芳化身「胡迪警長」驚豔全場。對於內閣2.0新官上任，積極配合政策協助國內業者加速推動國際化腳步。

內閣2.0新官上任，黃志芳指出，未來貿協將配合國家政策，積極協助微型產業發展；推動電子產業供應鏈在全世界發光發熱；協助國內所有產業用更新穎的方式拓銷，進行國際行銷分散市場，推動產業升級，強化國際競爭力。

這場活動約1,500名員工及家屬參加，不僅是員工與家屬的歡樂嘉年華，更是一場展現貿協活力與企業文化的精彩旅程。黃志芳化身「牛仔警長James」，兒子也一起前來參加，同步化身為卡通人物，成為現場最吸睛的父子檔，與逾千名員工及家屬一起進入這個充滿童心與創意的世界，貿協的辦公室化身成遊戲場域共同創造屬於貿協大家庭的溫馨回憶。

這場家庭日不僅僅是一場派對，更是貿協企業文化「活力、創新、以人為本」的具體展現。黃志芳董事長，這位在貿協內部被親切地稱為James的靈魂人物，剛從美國德州辦理年度旗艦活動「美國臺灣形象展」返台，特別以牛仔警長造型現身，這種帶頭玩樂、與員工打成一片的風格，正是黃志芳所推崇的工作哲學。

黃志芳表示，家庭日是貿協大家庭最重要的活動之一，更是我們企業文化的延伸。希望透過「玩具王國」這個主題，提醒每一位貿協人，保有童心是創意的泉源。當我們在工作中展現更多想像力與創新力時，外貿協會才能持續成長，帶領台灣產業走向世界。

外貿協會8月29日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，辦公室變身遊戲場域，董事長黃志芳(右)化身「胡迪警長」驚豔全場，他的兒子(左)也扮演玩具總動員劇中角色跟員工同樂。記者黃淑惠／攝影
外貿協會8月29日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，辦公室變身遊戲場域，董事長黃志芳(右)化身「胡迪警長」驚豔全場，他的兒子(左)也扮演玩具總動員劇中角色跟員工同樂。記者黃淑惠／攝影

黃志芳 董事長 外貿協會

延伸閱讀

財經內閣新氣象 黃志芳：貿協將持續推動企業國際化

曬跟二姐合照..蔣萬安化身粉絲聽江蕙演唱會 網喊羨慕

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

天選古裝美人！吳謹言撐傘照「美到像山水畫仙氣爆棚」新劇化身一代才女 大婚造型美出新高度

相關新聞

碳盤查修正草案出爐 環境部揭四大重點助業者明年登錄

為配合3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），環境部29日預告《溫室氣體排放量盤查登錄...

台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）...

中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損2...

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超...

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。