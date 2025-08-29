經濟部舉辦產業園區發展政策高峰論壇 攜手六都共塑均衡台灣發展藍圖

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
經濟部政務次長何晉滄(右5)、園管局楊志清局長(右1)及與會貴賓於2025產業園區發展政策高峰論壇聚焦儀式合影。照片／經濟部產業園區管理局提供
經濟部產業園區管理局29日舉辦「2025產業園區發展政策高峰論壇」，由經濟部政務次長何晉滄主持，廣邀六都副市長、中華民國工業區廠商聯合總會許理事長正雲、產業用地與都市規劃學者專家及產官學界代表齊聚一堂，共同探討產業園區如何成為推動六大區域產業及生活圈的關鍵引擎，未來施政聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業、推動科技產業全球布局，落實總統經濟日不落國願景。

論壇以「邁向均衡台灣之產業園區開發管理」為題，政府從國家整體發展出發，全面盤點各地方在地特色及資源。透過產業發展，創造年輕人就業機會與提升薪資所得，完善周邊生活機能與便利性，縮小城鄉發展差距。園區不僅是經濟活動的空間，更將成為區域平衡、促進青年返鄉、實踐永續轉型的重要驅動平台。

經濟部何政務次長表示，產業園區是支撐國家產業政策的戰略節點，「透過優化用地供給與治理機制，園區將連結產業、人才與生活，成為地方經濟躍升的樞紐。」他並強調，經濟部將持續強化跨部會協調、協助地方整合資源，打造具創新與韌性的產業生態。

政治大學鄭教授安廷以「產業用地政策與產業園區規劃開發」為題，剖析產業用地制度挑戰與未來方向，指出地方政府應從被動執行者轉型為主動協作者，與中央共同因應產業升級及資源再分配的挑戰。隨後，成功大學胡教授太山與銘傳大學洪教授啟東分別提出智慧治理、災害韌性及永續設計的觀點，為園區發展注入新思維。

高峰論壇由國發會彭副主委立沛開場引言，說明六大區域產業及生活圈的整體發展方向，中央與地方共同攜手推動全國152項重要建設；經濟部產業園區管理局楊局長志清指出，園區係以「智慧、安全、永續」為核心，持續推動活化土地、立體化更新與新園區開發，以因應產業發展需求。

六都副市長亦分享地方產業藍圖。台北市張副市長溫德提出「黃金廊帶」，串聯北北基宜資源，推動AI、生技與低碳治理；新北市劉副市長和然提出「AI+智慧園區」，導入數位治理與永續應用；桃園市王副市長明鉅說明龍潭科學園區三期與市辦園區推動永續利用，強化綠能循環；台中市黃副市長國榮強調中科二期半導體相關科技大廠投資，帶動兆元建設與新園區；台南市趙副市長卿惠表示，將因應南科擴張推動園區轉型與基礎建設；高雄市林副市長欽榮則提出「翻轉高雄」，以2050淨零及智慧應變打造智慧韌性城市。

與會專家認為，未來園區將於安全基礎下，朝向智慧化、永續化與跨域整合，不僅是企業成長空間，更要建構低碳基礎設施、碳排治理與數據治理體系，並結合產學研合作，吸引青年創業與國際研發資源。

此次論壇成功搭建中央與地方的高效溝通平台，凝聚六大區域產業及生活圈的政策共識。經濟部強調，將持續以產業園區為戰略節點，推動前瞻而包容的發展路徑，確保台灣各地共享產業升級與就業成果，邁向「永續均衡的經濟治理」。最重要的是中央與地方攜手拼經濟，永遠與產業站在一起。

