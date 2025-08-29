立院三讀特別條例修正案 政院：感謝支持 盼持續強化供電韌性

立法院29日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，行政院發言人李慧芝表示，本次修法主要是為了擴大對產業支持、加強弱勢關懷及發放現金作業，行政院感謝朝野各黨團支持，未來將在盤點後，儘速依修正內容向立法院提出特別預算。

李慧芝指出，本次修法中原規劃「強化電力系統」200億元經費遭刪除，這筆預算原本用於提升科學園區供電韌性，對於產業期待落空，行政院深表遺憾。院長卓榮泰已請經濟部及台電公司，在確保供電穩定與兼顧財政健全的前提下，持續推動強化電力系統相關工作，以滿足產業發展需求。

至於114年度中央政府總預算追加預算案878.4億元中，立院刪減59億元，包括文化部2.8億元及中選會15.4億元選務經費，政院亦表達遺憾。不過，立院同時通過主決議，要求行政院立即撥付追加的一般性補助款636億元給各地方政府，行政院將依法辦理。

此外，立法院今日也三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法修正案》與《資通安全管理法修正案》，行政院對此表示感謝。針對《中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案》，李慧芝說，經立法院協商並徵詢政院意見後，將特別預算上限提高至600億元，三讀照案通過，行政院感謝立法院體察民眾需求，未來將依此加速災後重建，並期待這樣的溝通模式成為朝野互動典範。