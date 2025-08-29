快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀特別條例修正案 政院：感謝支持 盼持續強化供電韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院29日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，行政院發言人李慧芝表示，本次修法主要是為了擴大對產業支持、加強弱勢關懷及發放現金作業，行政院感謝朝野各黨團支持，未來將在盤點後，儘速依修正內容向立法院提出特別預算。

李慧芝指出，本次修法中原規劃「強化電力系統」200億元經費遭刪除，這筆預算原本用於提升科學園區供電韌性，對於產業期待落空，行政院深表遺憾。院長卓榮泰已請經濟部及台電公司，在確保供電穩定與兼顧財政健全的前提下，持續推動強化電力系統相關工作，以滿足產業發展需求。

至於114年度中央政府總預算追加預算案878.4億元中，立院刪減59億元，包括文化部2.8億元及中選會15.4億元選務經費，政院亦表達遺憾。不過，立院同時通過主決議，要求行政院立即撥付追加的一般性補助款636億元給各地方政府，行政院將依法辦理。

此外，立法院今日也三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法修正案》與《資通安全管理法修正案》，行政院對此表示感謝。針對《中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案》，李慧芝說，經立法院協商並徵詢政院意見後，將特別預算上限提高至600億元，三讀照案通過，行政院感謝立法院體察民眾需求，未來將依此加速災後重建，並期待這樣的溝通模式成為朝野互動典範。

立法院 李慧芝

延伸閱讀

政院：九三軍人節優惠史上最熱烈 37集團、逾2萬店家響應敬軍折扣

九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍

整理／李洋、陳義信入閣！16官員異動 「AI行動內閣2.0」留任、新進名單快速掌握

表／政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

相關新聞

台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）...

碳盤查修正草案出爐 環境部揭四大重點助業者明年登錄

為配合3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），環境部29日預告《溫室氣體排放量盤查登錄...

中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損2...

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超...

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。