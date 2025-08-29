貿協家庭日黃志芳變身警長 James玩出童心大力量

外貿協會8月29日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，辦公室變身遊戲場域，董事長黃志芳化身「胡迪警長」驚豔全場，他的兒子也扮演玩具總動員劇中角色跟員工同樂；黃志芳表示，內閣2.0新官上任，積極配合政策協助國內業者加速推動國際化腳步。

內閣2.0新官上任，黃志芳指出，未來貿協將配合國家政策，積極協助微型產業發展；推動電子產業供應鏈在全世界發光發熱；協助國內所有產業用更新穎的方式拓銷，進行國際行銷分散市場，推動產業升級，強化國際競爭力。

這場活動約1,500名員工及家屬參加,不僅是員工與家屬的歡樂嘉年華，更是一場展現貿協活力與企業文化的精彩旅程。

董事長黃志芳化身「牛仔警長James」，兒子也一起前來參加，同步化身為卡通人物，成為現場最吸睛的父子檔，與逾千名員工及家屬一起進入這個充滿童心與創意的世界，貿協的辦公室化生成遊戲常遇共同創造屬於貿協大家庭的溫馨回憶。

這場家庭日不僅僅是一場派對，更是貿協企業文化「活力、創新、以人為本」的具體展現。黃志芳董事長，這位在貿協內部被親切地稱為James的靈魂人物，剛從美國德州辦理年度旗艦活動「美國臺灣形象展」返台，特別以牛仔警長造型現身，與大小朋友於各式關卡穿梭互動，從經典童年遊戲到親子合作闖關，現場處處充滿笑聲與歡樂。

這種帶頭玩樂、與員工打成一片的風格，正是黃志芳所推崇的工作哲學，黃志芳表示：「家庭日是貿協大家庭最重要的活動之一，更是我們企業文化的延伸。希望透過『玩具王國』這個主題，提醒每一位貿協人，保有童心是創意的泉源。當我們在工作中展現更多想像力與創新力時，外貿協會才能持續成長，帶領臺灣產業走向世界。」

家庭日的溫馨氛圍，也透過員工與家屬的真摯分享傳達出來。首次參加的員工家屬林先生感動地說：「孩子們玩得超開心，我們也感受到公司的溫度與用心。」吳姓員工表示：「平常工作忙碌，今天能跟家人一起走進公司，真的感覺很特別。」而蔡姓小朋友的興奮發言，更是直接點出「警長James」的高人氣：「希望每年都可以參加媽媽公司的家庭日，很喜歡今年的闖關活動還有James的cosplay！」