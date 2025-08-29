攬才專法修法三讀 放寬外國專才對象及停留年限

為增加吸引外國人來台工作誘因，立法院會29日三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬適用對象到世界排名前1,500名大學畢業生來台工作免2年工作經驗，及數位遊牧簽證停留期間延長至2年等。

「外國專業人才延攬及僱用法」修正重點，包含擴大適用對象、延長數位遊牧簽證停留期間、放寬申請永久居留規定，及提高勞動及社會權益保障。

有關擴大適用對象部分，三讀條文明定，世界排名前1,500名大學畢業生，來台工作免2年工作經驗。

三讀條文指出，外國專業人才取得博士學位者折抵3年，碩士學位者折抵2年，學士或副學士學位者折抵1年，4者不得合併折抵；外國特定專業人才，取得博士學位者折抵2年，碩士學位者折抵1年，2者不得合併折抵。

三讀條文表示，外國人於最近5年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學學士以上學位者，得逕向勞動部申請許可，在我國從事專業工作；其許可時間最長為2年，且不得延期或重新申請。前項外國人經內政部移民署許可居留者，其外僑居留證的有效期間，自許可的翌日起算，最長為2年。

三讀條文提及，外國人取得我國副學士以上學位者，以應屆畢業生身分依法取得內政部移民署許可延期居留期間，在我國從事工作，得免申請工作許可。

三讀條文規定，外國特定專業人才及外國高級專業人才配偶，經內政部移民署許可在我國依親居留者，得逕向勞動部申請許可，在我國從事工作；該工作許可期間不得逾其依親居留期間。

有關數位遊牧簽證停留延長期間，三讀條文明定，外國專業人才以數位方式從事遠端工作、非為我國境內事業單位或雇主提供勞務，並具備主管機關公告之一定條件者，得向外交部或駐外館處申請核發6個月有效期限、多次入國、停留期限6個月、未加註限制不准延期或其他限制的停留簽證。

另符合條件者於入國後、停留期限屆滿前，得向內政部移民署申請延期，每次延期期間不得逾6個月，並得免出國，每次總停留期間最長為2年。

至於放寬申請永久居留規定，三讀條文明定，未來年所得新台幣600萬元以上等具一定條件外國特定專業人才居留1年，得申請永久居留。

三讀條文指出，外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，且經許可永久居留者得適用就業保險，以及經許可永久居留且符合居住滿10年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務。

針對外國特定專業人才類別，三讀條文增列數位、運動、環境、生技4類，並開放公、私立高級中等以下學校雙語教育，所聘請依其專長任教語言及語言以外的藝能、活動等相關領域或科目，並協助相關教學及教師研習、培訓的教師。