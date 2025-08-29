碳盤查修正草案出爐 環境部揭四大重點助業者明年登錄

為配合3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），環境部29日預告《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》部分條文修正草案。這是該辦法自2016年施行以來第二次修正，將使納管範圍從傳統的製造業、發電業，擴展至服務業、運輸業、醫療院所、大專校院等，未來相關事業須在2026年起，每年4月30日前完成前一年度的盤查與登錄。

環境部指出，新納管行業多以服務或勞務為主，並常具有分公司、分店、加盟門市或分校分部等型態，與過往製造業大不相同，為避免業者面臨不必要的成本負擔，本次修正兼顧彈性與落實，確保資料真實完整。

修正草案的四大重點包括，第一，小規模逸散排放源簡化作業，若逸散排放量低於總排放量的0.05%且未達5公噸二氧化碳當量，事業可連續兩年沿用最近一期數據，減輕盤查成本；第二，特約與加盟門市納入盤查，即使不在事業邊界內，仍須至少盤查外購電力，避免排放被低估。

第三，燃料與原物料檢測規範調整，若燃料熱值及碳含量已由中央主管機關公告，事業可直接依商品標示計算，不必再送檢；第四，盤查報告書內容明確化，新增必填項目，特別要求非製造業也須揭露分公司、分店或分校分部的地址與電號，確保資訊完整性。

此外，草案也對實務落實提出更嚴謹規範，像是明確訂定查驗期限，事業每年10月31日前，必須上傳查驗總結報告與聲明書，如查驗與原登錄數據不符，應同時補送修正後報告。

而針對罰則機制，若未依規定期限完成登錄、查驗或補正，或盤查數據與主管機關查核結果差異超過5%，都將依《溫室氣體減量及管理法》處以罰鍰。

環境部強調，本次修法不僅是因應納管對象擴大，更是為了提升全國溫室氣體治理能量。透過更貼近產業特性的制度設計，讓業者在符合法規要求的同時，也能兼顧營運負擔，逐步推進我國淨零轉型。