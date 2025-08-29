快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

碳盤查修正草案出爐 環境部揭四大重點助業者明年登錄

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
企業的碳盤查範圍是永續發展的關鍵。圖／聯合報系資料照片
企業的碳盤查範圍是永續發展的關鍵。圖／聯合報系資料照片

為配合3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），環境部29日預告《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》部分條文修正草案。這是該辦法自2016年施行以來第二次修正，將使納管範圍從傳統的製造業、發電業，擴展至服務業、運輸業、醫療院所、大專校院等，未來相關事業須在2026年起，每年4月30日前完成前一年度的盤查與登錄。

環境部指出，新納管行業多以服務或勞務為主，並常具有分公司、分店、加盟門市或分校分部等型態，與過往製造業大不相同，為避免業者面臨不必要的成本負擔，本次修正兼顧彈性與落實，確保資料真實完整。

修正草案的四大重點包括，第一，小規模逸散排放源簡化作業，若逸散排放量低於總排放量的0.05%且未達5公噸二氧化碳當量，事業可連續兩年沿用最近一期數據，減輕盤查成本；第二，特約與加盟門市納入盤查，即使不在事業邊界內，仍須至少盤查外購電力，避免排放被低估。

第三，燃料與原物料檢測規範調整，若燃料熱值及碳含量已由中央主管機關公告，事業可直接依商品標示計算，不必再送檢；第四，盤查報告書內容明確化，新增必填項目，特別要求非製造業也須揭露分公司、分店或分校分部的地址與電號，確保資訊完整性。

此外，草案也對實務落實提出更嚴謹規範，像是明確訂定查驗期限，事業每年10月31日前，必須上傳查驗總結報告與聲明書，如查驗與原登錄數據不符，應同時補送修正後報告。

而針對罰則機制，若未依規定期限完成登錄、查驗或補正，或盤查數據與主管機關查核結果差異超過5%，都將依《溫室氣體減量及管理法》處以罰鍰。

環境部強調，本次修法不僅是因應納管對象擴大，更是為了提升全國溫室氣體治理能量。透過更貼近產業特性的制度設計，讓業者在符合法規要求的同時，也能兼顧營運負擔，逐步推進我國淨零轉型。

納管 製造業

延伸閱讀

環境部今公布協和土汙調查報告 歷年地下水檢測項目皆低於管制標準

風災損南部光電板 環境部：廠商承諾9月5日清完

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

罰了900萬…光電板清不完由環境部出手？陳菁徽轟：超思案翻版

相關新聞

台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）...

碳盤查修正草案出爐 環境部揭四大重點助業者明年登錄

為配合3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），環境部29日預告《溫室氣體排放量盤查登錄...

中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損2...

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超...

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。