快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

資安管理法修法三讀 相關違者最高罰1,000萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院會29日三讀通過「資通安全管理法」修正草案，本次修法重點聚焦於強化國家資通安全防護體系，三讀條文明定，公務機關得對資安人員進行適任性查核，未通過不得辦理國家機密業務，而特定非公務機關若發生資安事件未依規通報，最高可處1,000萬元罰鍰。

根據規定，關鍵基礎設施，包括電力、通訊、交通、金融、能源領域等，為國家運作的核心命脈，因此在實體與資安防護上更需謹慎周全。

關鍵基礎設施提供者未能及時通報與處置資安事件，可能被敵對勢力利用，甚至演變為大規模的癱瘓攻擊，直接威脅社會穩定與國本。

本次修法，三讀條文明定，為強化關鍵基礎建設韌性，特定非公務機關未通報資安事件的罰鍰上限提高至新台幣1,000萬元，此舉旨在強力嚇阻資安隱匿不報的行為，迫使相關單位嚴肅面對資安責任。

三讀條文指出，「數位發展部」為《資通安全管理法》的主管機關，並由其指定之資安專責機關負責相關業務的執行。法條授權公務機關對資安專職人員進行適任性查核，並明定未通過查核者不得辦理涉及國家機密、軍事機密及國防秘密的資安業務。

三讀條文表示，數位部應妥善規劃推動人員專職訓練，若遇重大資通安全事件，得調度各級機關資通安全人員支援；公務機關得於資通安全人員任用考試榜示後，對錄取人員的適任性進行查核，拒絕查核或經用人機關認定未通過者，不得辦理涉及國家機密、軍事機密及國防秘密的資安業務。

提案說明提及，此次加重罰則，目的在於對這些關鍵基礎設施服提供與營運者施加壓力，在事件發生時必須能及時與透明地通報，以便主管機關能迅速介入、協調資源，有效遏止資安危機擴散，確保國家關鍵功能的持續運作。

資安 新台幣 基礎建設

延伸閱讀

中華資安2天吸引18.7萬人瘋搶、抽中有望賺逾10萬元 想參加剩今天

拒絕特別預算填坑台電 傅崐萁：民生、產業、國防全力支持

陸製資通訊產品須經核准 數發部：北市機器狗未提出申請

資安股建造AI應用的防護罩 抵禦資安威脅

相關新聞

台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）...

碳盤查修正草案出爐 環境部揭四大重點助業者明年登錄

為配合3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），環境部29日預告《溫室氣體排放量盤查登錄...

中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損2...

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超...

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。