AI、減碳都能抵稅！資誠點出上路「兩年內交貨」才算數

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
智慧機械投資抵減修法新增AI產品服務，企業要留意時間限制。（路透）
智慧機械投資抵減修法新增AI產品服務與節能減碳兩大項目，適用範疇備受業界關注，經濟部28日預告草案，明定相關要件與用詞定義。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯解讀，這次草案共有六大重點，企業申請前務必掌握。

林巨峯指出，首先，在智慧機械項下，物聯網、精實管理及感測器等技術已被視為基礎應用，因此此次草案刪除相關內容；至於「巨量資料」與「人工智慧」則移至AI專項，並另行規範所需技術內涵。

其次，AI產品或服務須具備四大技術元素，包括機器學習、深度學習、大型語言模型（LLM）及自然語言處理（NLP）。其中，大型語言模型必須具備十億以上參數並以深度學習演算法訓練，能執行特定任務；自然語言處理則是電腦解譯、理解與生成語言的核心技術。

在節能減碳項目上，草案以「公用節能」及「製程改善」為核心，並詳列適用設備與系統，例如工廠能源或碳管理監控與優化系統。林巨峯提醒，企業若購置高效能製程設備，須達到能源使用效率提升10%以上，才能符合抵減資格。

草案另一重點在於時間限制。林巨峯說明，企業若要適用新項目，必須在2025年1月1日至2029年12月31日期間完成訂購，並於次日起兩年內交貨或完成服務，特殊情況下雖可申請延長，但不得超過兩年。此舉主要是為鼓勵企業加速投資、推動升級。

他也補充，以授權方式取得並認列為無形資產的軟體，可比照購買軟體申請抵減；透過融資租賃承租硬體，只要符合所有權移轉、租期達設備經濟年限四分之三，或租金現值達設備公允價值九成等情況，也能納入抵減。

最後，林巨峯提醒，新舊法規仍有銜接。例如企業在2024年底前已訂購智慧機械、5G或資安服務，但2025年後才交貨，只要在兩年內完成仍可申請抵減。不過，舊法適用金額上限為10億元，新法則與之合併計算，總額最高不得超過20億元。

AI 智慧機械

