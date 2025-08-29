台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）上修2025年全球經濟成長率至2.6%，較上月增加0.2個百分點。

在國內部分，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端需求續增，我國7月外銷訂單與製造業生產分別年增15.2%與19.6%，顯示科技產業動能強勁。然而，零售業營業額年減3.6%，主因在於民眾出國消費增加，加上經濟前景不明，壓抑汽車、精品等耐久財買氣；中元節採買旺季延後也影響表現。餐飲業則逆勢成長，7月營收年增2.8%，受惠於餐館、飲料店新品促銷，加上航餐需求增加。

展望後市，AI與HPC應用需求將持續帶動半導體及高階伺服器產能擴張，下半年消費性電子新品上市也有助支撐出口動能。零售業則有父親節、情人節與中元節等節慶商機，但消費信心偏保守，整體營收恐續呈負成長。餐飲業在暑假旅遊與節慶聚餐支撐下，可望保持正向表現，但基期已高，成長力道可能放緩。

此外，專題觀察顯示，我國研發投資持續提升，已成經濟成長引擎。2023年研發經費突破9,000億元，近10年平均年增7.4%，研發經費占GDP比率達4.0%，位居全球第三，僅次於以色列（6.3%）與南韓（5.0%），並顯著高於OECD平均的2.7%。

我國研發結構與國際趨勢相符，企業部門占比高達85.1%，其中製造業更占91.8%，凸顯半導體產業鏈的強大拉動效應。相較之下，以色列研發多集中在通訊與新創領域，日本聚焦汽車產業，南韓則由通訊與電子推動，美國以資訊及通訊產業為主。

在專利布局上，2024年我國發明專利中，本國申請人占38.5%居首，主要領域以半導體（15%）為主，其次為運算科技與能源裝置，與日、美、中、韓的研發焦點一致。國際上，WIPO統計顯示，數位通訊已取代運算科技，躍升全球專利申請首位。

政府方面，自2015年起推動「全球研發創新夥伴計畫」，並於2020年啟動「大A+計畫」，積極引進國際大廠在台設立研發中心，厚植我國研發能量，並帶動外資與民間投資。