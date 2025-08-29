卓揆盼從法制、組織、人員、經費、政策 加強推動有機農業發展

行政院長卓榮泰29日接見仰山文教基金會游錫堃創辦人等一行時表示，在台灣推動有機農業是一段非常辛苦的路程，許多農民及企業皆參與其中、大力推動，游錫堃這幾年亦專心投入相關議題。而游前院長此行前來行政院，係針對2019年5月30日《有機農業促進法》正式實施後，相關應持續加強之工作，包括辦理有機農業獎勵、補貼或制度改善等方面，提供行政院寶貴建言，希望政府後續在法制、組織、人員、經費、政策等各方面可以持續精進，加速未來有機農業在整個社會的推動落實。

卓榮泰說，游錫堃曾於2002年2月1日至2005年2月1日擔任行政院長，非常歡迎游錫堃今日再次回到行政院這個最熟悉的地方，也感謝陳俊宇立法委員、行政院張景森前政務委員、仰山文教基金會莊秀梅董事長及多位有機農業推動大使一同來訪。

卓榮泰指出，有機農業及友善耕作，對農民、個人健康及整體農業升級皆有益處，同時也減少許多化學肥料的使用，對於政府推動「2050年淨零排放」目標有相當助益。因此，政府在不同層次方面進行加強，包括輔導地方政府學校午餐使用有機食材，協助業者設置有機專櫃、有機農民市集等方式，藉由逐步推動方式，讓有機農業普遍化，民眾可以輕易觸及相關食材、商品。雖然目前仍有一段路要走，但近年來，大眾對於「有機」兩字的接受度非常高，願意以較合理的價格購買有機產品，這不僅是觀念的改變，更帶動整體市場的改變。

卓榮泰表示，臺灣不只在國內推動有機農業，也致力與國際連結，例如游前院長2024年12月即率團參加「有機世界大會（Organic World Congress）」，並於會中發表「回首臺灣有機路」專題演講，闡述臺灣推動有機農業的進程，相信民間業者在游錫堃的帶領下，有機農業的成長腳步將更加快速。

隨後，游錫堃致詞時表示，感謝行政院過去為有機農業所做的努力，《有機農業促進法》於2011年開始提案，在2018年5月8日賴清德總統擔任行政院長任內三讀通過，並於2019年5月30日正式施行，而自該法案施行6年以來，我國有機耕作面積已成長2.11倍。

游錫堃說，他此行代表全臺關心有機農業人士提出兩項陳情建言，以精進臺灣有機農業。一是目前「有機農業科」隸屬於農業部農糧署農業資源組之下，層級較低，協調部會不易，希望提升為「有機農業司」，直接隸屬農業部之下的一級單位，以利進行農業部所屬單位或跨部會協調。二是依照《有機農業促進法》第5條規定，每4年應提出「有機農業促進方案」，但最近一次提出，已距上次相隔6年之久；另依照去年8月1日行政院函示，有機農業推廣應參酌日本2050年耕作面積達25%、歐盟2030年耕作面積達20%、美國2050年產量達40%的目標，但我國目前有機耕作面積為3.43%，距離目標甚遠，希望政府予以重視。