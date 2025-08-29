快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

勞動部：排班工時也應加保 違反勞救災保將罰鍰

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

事業單位因應經營需求，除僱用一般全時工作勞工外，也會僱用部分工時勞工，勞動部提醒，排(輪)班之部分工時勞工，即使非每日出勤，只要雙方持續具有僱傭關係，雇主依規定應於勞工到職當日申報參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，於勞工離職當日申報退保。

勞動部重申，意即雇主應於勞工整段在職期間持續加保，不得僅於勞工出勤日當天辦理加、退保，以維護勞工權益。

勞動部舉例說明，阿芳自1月1日起受僱於某飯店擔任房務人員，每週依飯店安排排班4天，阿芳雖非每日上班，但雇主持續排班指派工作，雙方持續具有僱傭關係，依規定雇主應自阿芳到職當日(即1月1日)申報加保，並持續投保至阿芳實際離職日為止。若該飯店為節省保費，每次於阿芳來上班當天才辦理加保並於同日退保，即屬違法。

勞動部強調，雇主未加保期間，將依《勞工保險條例》及《就業保險法》規定，處應負擔保險費金額之4倍及10倍罰鍰，勞工所受之損失應由投保單位賠償；另依《勞工職業災害保險及保護法》規定，應核處新台幣2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部呼籲，雇主應善盡依法為勞工辦理加保的責任，不得藉由排(輪)班或按出勤日與勞工簽訂勞動契約等方式加以規避，以免斷續加保影響勞工的保險給付權益。

勞動部也提醒勞工朋友，可透過行動電話認證等方式登入勞保局e化服務系統，或以郵政金融卡、勞動保障卡至發卡銀行ATM或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料，隨時掌握投保資訊，維護自身權益。

保險 勞動部

延伸閱讀

保障醫護人員權益 勞動部提醒需投保勞救災保

勞保局服務升級！國民年金溢繳保費可線上辦

教保員訴血汗幼教現場：假休息、真待命 只為符合勞基法

勞動部提職安法修正草案 政院拍板29日送立院審議

相關新聞

台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）...

中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損2...

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超...

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

響應交通安全月 LINE GO 結合平台及車隊推廣停讓文化

LINE GO為響應交通部114年交通安全月，結合龐大的用戶平台、專業車隊資源與社群影響力，全面推廣「人本交通 停讓文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。