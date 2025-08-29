勞動部：排班工時也應加保 違反勞救災保將罰鍰

事業單位因應經營需求，除僱用一般全時工作勞工外，也會僱用部分工時勞工，勞動部提醒，排(輪)班之部分工時勞工，即使非每日出勤，只要雙方持續具有僱傭關係，雇主依規定應於勞工到職當日申報參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，於勞工離職當日申報退保。

勞動部重申，意即雇主應於勞工整段在職期間持續加保，不得僅於勞工出勤日當天辦理加、退保，以維護勞工權益。

勞動部舉例說明，阿芳自1月1日起受僱於某飯店擔任房務人員，每週依飯店安排排班4天，阿芳雖非每日上班，但雇主持續排班指派工作，雙方持續具有僱傭關係，依規定雇主應自阿芳到職當日(即1月1日)申報加保，並持續投保至阿芳實際離職日為止。若該飯店為節省保費，每次於阿芳來上班當天才辦理加保並於同日退保，即屬違法。

勞動部強調，雇主未加保期間，將依《勞工保險條例》及《就業保險法》規定，處應負擔保險費金額之4倍及10倍罰鍰，勞工所受之損失應由投保單位賠償；另依《勞工職業災害保險及保護法》規定，應核處新台幣2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部呼籲，雇主應善盡依法為勞工辦理加保的責任，不得藉由排(輪)班或按出勤日與勞工簽訂勞動契約等方式加以規避，以免斷續加保影響勞工的保險給付權益。

勞動部也提醒勞工朋友，可透過行動電話認證等方式登入勞保局e化服務系統，或以郵政金融卡、勞動保障卡至發卡銀行ATM或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料，隨時掌握投保資訊，維護自身權益。