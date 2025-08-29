保障醫護人員權益 勞動部提醒需投保勞救災保

勞動部提醒，為保障醫療從業人員的勞動權益，非以財團法人或社團法人型態設立之診所，仍應為僱用醫師、護理師、行政助理及工讀生等工作人員，於到職當日申報參加就業保險及職業災害保險，並得以自願投保方式為全體員工申報參加勞工保險。

勞動部說明，依法登記有案之醫療院所，不論是否以法人型態設立，依規定均應為其所屬員工申報參加就業保險及職業災害保險；至於勞工保險部分，公立醫療院所及以法人型態設立之私立醫療院所如僱用員工人數達5人，即為勞工保險之強制投保單位，應為受僱員工申報參加勞工保險。

勞動部提到，如僱用員工未滿5人，或屬非以法人型態設立之私立醫療院所，雖非勞保強制投保單位，為保障勞工權益，仍得以自願投保方式為全體員工申報參加勞工保險。

勞動部表示，診所依規定為受僱員工投保勞（就、災）保，即可獲得生育、傷病、失能、死亡、失業、育嬰及老年年金等給付保障，員工如發生職災時，可分擔雇主在勞動基準法上的職災補償責任，降低突發事故對員工家庭及個人的衝擊，對員工權益更有保障。

勞動部指出，如果未於員工到職當日申報加保，經勞保局查明屬實，將依規定核處罰鍰，並公布違規事由，因此導致被保險人領取相關給付權益受損，雇主依法亦須負責賠償勞工所受的損失。

勞動部提醒，勞保局已提供多元申報管道，診所可透過網路、郵寄或親送等方式向勞保局申報加保。

投保單位可以線上申請註冊為網路申辦單位，透過勞保局e化服務系統申報員工加（退）保、投保薪資調整，並可按月查詢保險費繳款單資料、被保險人名冊及員工投保紀錄等資料，大幅提升單位作業效率，資訊不漏接。