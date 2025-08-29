快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

下週汽油估漲1至2角 95無鉛每公升可能達29元

中央社／ 台北29日電

俄羅斯昨天對烏克蘭發動大規模攻擊，國際油價應聲上漲。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估9月1日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.1到0.2元，柴油調漲0.2到0.3元。

按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4至27.5元、95無鉛汽油每公升28.9元至29元、98無鉛汽油每公升30.9元至31元、超級柴油每公升26.4元至26.5元。

中油累算至8月28日的調價指標7D3B週均價為69.09美元，較上週68.48美元上漲0.61美元。本週新台幣兌美元匯率為30.544元，較上週30.315元貶值0.229元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.2元。

不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元。台灣中油將於31日中午12時正式公布實際調整金額。

中油 國際油價

延伸閱讀

借錢遭拒心情不好…新店男引爆汽油放火燒車釀8傷 法院裁定羈押

中油高雄主管為一台淨水器出賣上千萬標案 貪汙判刑還要繳公庫40萬

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

相關新聞

台灣研發投入突破9千億元 全球排名第3、持續推升半導體動能

全球經濟仍籠罩在地緣政治、貿易保護等不確定性中，恐干擾成長腳步。不過，國際機構S&P Global最新預測（8月15日）...

中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損2...

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超...

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

響應交通安全月 LINE GO 結合平台及車隊推廣停讓文化

LINE GO為響應交通部114年交通安全月，結合龐大的用戶平台、專業車隊資源與社群影響力，全面推廣「人本交通 停讓文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。