下週汽油估漲1至2角 95無鉛每公升可能達29元

俄羅斯昨天對烏克蘭發動大規模攻擊，國際油價應聲上漲。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估9月1日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.1到0.2元，柴油調漲0.2到0.3元。

按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4至27.5元、95無鉛汽油每公升28.9元至29元、98無鉛汽油每公升30.9元至31元、超級柴油每公升26.4元至26.5元。

中油累算至8月28日的調價指標7D3B週均價為69.09美元，較上週68.48美元上漲0.61美元。本週新台幣兌美元匯率為30.544元，較上週30.315元貶值0.229元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.2元。

不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元。台灣中油將於31日中午12時正式公布實際調整金額。