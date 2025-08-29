勞保局服務升級！國民年金溢繳保費可線上辦
為保障國保被保險人權益，勞保局持續優化服務流程，針對被保險人溢繳國保保費，除了會主動比對資料及定期寄發通知函外，即日起推出「國民年金溢繳保費查詢及申請」線上申辦服務，上網就能輕鬆查詢國保溢繳保費，並快速申請退費，省時又便利。
勞動部表示，當被保險人收到勞保局寄發的溢繳退費通知函及申請書後，直接掃描申請書上的QR code，連結至「勞保局e化服務系統-個人」，使用行動電話等多元認證方式登入後，即可線上查詢國保保險費溢繳情形。
勞動部說明，只需依指示輸入本人帳戶及手機號碼，就可完成退費申請；不必親自跑一趟，免去臨櫃或書面郵寄的時間與等待，線上查詢及申請一次完成。
勞動部提醒，因應政府疫後補助國保費，新增加補助112年3月份保險費，該月保費已按原金額繳納的民眾，可善用勞保局e化服務系統線上申請退費，沒有時間限制，不論白天晚上都可辦理，且操作簡易，歡迎多加利用，以確保自身權益。
