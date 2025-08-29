中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價有望進入上升通道

中鋼（2002）2025年7月虧損8.4億元，較6月虧損15.7億元大幅減少7億3,776萬7千元。今年累計前七月虧損24億795萬1千元。中鋼7月合併稅前淨損較6月有利，主要是鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入減少；惟鋼鐵業單位毛損減少且中能風場發電度數增加，致營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

中鋼累計前七月合併稅前淨損較去(2024)年同期淨利不利，主要是鋼鐵業銷售數量及單價減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

中鋼7月鋼品銷售量為577,048公噸；今年累計鋼品銷售量為4,359,788公噸。

中鋼表示，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期美國聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3.0%。台灣則受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。

鋼鐵市場部分，美、歐流通行情仍見持穩，亞洲地區在中國大陸積極推動「反內卷」政策並落實環保限產，復以社會庫存處於低位，帶動區域流通行情上漲，大陸寶鋼、越南台塑河靜均開出漲盤強化市場信心，國際鋼價有望進入上升通道。