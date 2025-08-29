快訊

陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陸啤酒市占率超車台啤，綠委要求財政部積極協助產業。圖／郭國文辦公室提供
關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超車台灣啤酒的36%。民進黨立委郭國文、鍾佳濱、徐富癸今天表示，財政部、經濟部要拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。

郭國文表示，中國大陸啤酒就是中共紅色供應鏈最明顯案例，除了多家業者接受政府高額補貼，中共人大代表擔任百威子公司的總裁外，上下游公司更是國有企業，凸顯國家大力介入並打造中國啤酒產業。

郭國文指出，以麥芽為例，中國啤酒原料主要供應商包含永順泰麥芽、中糧麥芽與農墾麥芽，其中永順泰母公司為廣東省政府持有90%股權，過去3年，平均每年領取政府補助6000萬台幣，中糧與農墾更都是100%國有企業，前者每年領取政府補助超過1.7億元，後者更是超過30億元。

徐富癸表示，台啤上半年的市占率跌至36%，反觀中國啤酒不斷飆升來到39%，已經正式超車，來到大家最擔心的死亡交叉局面。即便財政部於7月3日開始對中國啤酒課徵臨時反傾銷稅，但目前最新的統計顯示，7月進口量仍比去年同期增加27%，進口金額成長也持續成長。

徐富癸指出，這數字凸顯兩個問題，第一、進口數量成長幅度遠高於進口成長金額，顯示這批啤酒可能是以中低價位，也就是麒麟BAR與百威雪山為主；第二、在課徵臨時反傾銷稅後，依然沒有改變中國啤酒持續低價傾銷的趨勢，證明現在麒麟及百威分別課徵13%及33%臨時反傾銷稅率偏低，對於遏止低價傾銷行的幫助非常有限。

鍾佳濱表示，中國啤酒多年以來，透過廣告行銷，以讓多數台灣民眾誤以為其來自美國、日本甚至是台灣國產，主管機關應要求產地標示清楚，讓消費者明白其所選擇的低價啤酒來自中國，後續交由市場機制決定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國文 反傾銷稅

相關新聞

實支險停售潮數字大揭密 損失率惡化未來還買得到嗎？

實支實付險的損失率嚴重惡化，聯合報數位版檢視保發中心資料庫的統計資料，發現國內銷售實支實付險的24家保險公司，所銷售一年期實支實付險的健康險附約，在售保單合計188件，但從2019年迄2024年底，停售保單竟高達156件，快追上在售保單的總量。資深壽險業務員指出，改版及停售就是保證續保商品變少，且理賠變嚴苛…

經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能...

響應交通安全月 LINE GO 結合平台及車隊推廣停讓文化

LINE GO為響應交通部114年交通安全月，結合龐大的用戶平台、專業車隊資源與社群影響力，全面推廣「人本交通 停讓文化...

NCRAM 投資長 David Crall：三大優勢支持美非投等債前景佳

美國就業數據轉弱，通膨數據似有復彈跡象，市場對於聯準會9月是否降息有如霧裡看花，美債殖利率隨著陸續公布的經濟數據區間波動...

準衛福部長石崇良：明年健保保費 不會調漲

健保財務壓力逐年攀升，準衛福部長石崇良昨（28）日表示，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，明年健保安全準備...

