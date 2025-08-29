陸啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業

關於中國大陸啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，根據最新統計資料，今年6月中國大陸啤酒市占率來到39%，已正式超車台灣啤酒的36%。民進黨立委郭國文、鍾佳濱、徐富癸今天表示，財政部、經濟部要拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。

郭國文表示，中國大陸啤酒就是中共紅色供應鏈最明顯案例，除了多家業者接受政府高額補貼，中共人大代表擔任百威子公司的總裁外，上下游公司更是國有企業，凸顯國家大力介入並打造中國啤酒產業。

郭國文指出，以麥芽為例，中國啤酒原料主要供應商包含永順泰麥芽、中糧麥芽與農墾麥芽，其中永順泰母公司為廣東省政府持有90%股權，過去3年，平均每年領取政府補助6000萬台幣，中糧與農墾更都是100%國有企業，前者每年領取政府補助超過1.7億元，後者更是超過30億元。

徐富癸表示，台啤上半年的市占率跌至36%，反觀中國啤酒不斷飆升來到39%，已經正式超車，來到大家最擔心的死亡交叉局面。即便財政部於7月3日開始對中國啤酒課徵臨時反傾銷稅，但目前最新的統計顯示，7月進口量仍比去年同期增加27%，進口金額成長也持續成長。

徐富癸指出，這數字凸顯兩個問題，第一、進口數量成長幅度遠高於進口成長金額，顯示這批啤酒可能是以中低價位，也就是麒麟BAR與百威雪山為主；第二、在課徵臨時反傾銷稅後，依然沒有改變中國啤酒持續低價傾銷的趨勢，證明現在麒麟及百威分別課徵13%及33%臨時反傾銷稅率偏低，對於遏止低價傾銷行的幫助非常有限。

鍾佳濱表示，中國啤酒多年以來，透過廣告行銷，以讓多數台灣民眾誤以為其來自美國、日本甚至是台灣國產，主管機關應要求產地標示清楚，讓消費者明白其所選擇的低價啤酒來自中國，後續交由市場機制決定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康