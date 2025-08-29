經濟部出席 APEC 能源部長會議 分享台灣再生能源、AI 應用成果

經濟部次長賴建信率團出席8月27至28日於韓國釜山舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第15屆能源部長會議」，分享我國再生能源發展成果、提升電網韌性策略以及人工智慧於能源部門應用實例。與會各會員體及產業代表一致認同追求強健、均衡、安全及永續的經濟成長的重要性。

本屆會議由韓國產業通商資源部長金正官主持，會員體一致通過會後發布之「能源部長聯合聲明」，承諾將致力於推動永續、可負擔、可靠、安全與創新的能源未來，強調將透過發展與部署能源相關技術，加速電力系統現代化與創新。聯合聲明指出，各經濟體將致力於強化電網建設，提升能源基礎建設之韌性，同時尊重各自能源安全之需求，拓寬能源供應管道，並以安全、負責和值得信賴的方式推動人工智慧（AI）應用。

賴建信於開幕式中發言分享，臺灣風電裝置容量於2024年已躍居全球第5位，單年度新增裝置容量排名世界第2，彰顯我國推動能源多元化的策略卓有成效。亦於「電力擴展確保穩定供電」的議題討論中發言強調，我國為地狹人稠的島嶼型經濟體，且面臨用電需求持續成長與電網集中化的問題，因此自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，聚焦三大核心方向：「力求分散」、「持續強固」及「加強防衛」，搭配微電網及儲能系統的建置，以確保供電系統的穩定性，並達成單一事故不再導致大範圍、長時間停電事件的目標。

針對會議中的「強化電網安全及可靠性」議題，各會員體均認同擴展輸電能力與電網現代化工程的重要性，透過儲能系統、跨境電力交易達到區域供電穩定。賴建信分享我國致力於提升電力調度彈性、平衡用電高低峰，並同步推動用戶端與發電端之儲能系統建置，此外，政府正投入近200億美元，打造更穩健的電力系統，同時強化資訊透明度，並應用人工智慧（AI）技術，改善電網系統之能源效率，進一步強化電網安全與可靠性。

在「AI驅動能源創新」的議程中，賴建信強調我國對於AI發展的重視，不僅在高科技產業運用，也將此創新技術提供至中小企業，並以應用於超商之「冷能需量反應管理系統」為例，透過能源智慧化管理系統導入，有效降低尖峰負載與整體耗能，平均節電可達10至15%。

經濟部表示，透過參與本屆APEC能源部長會議，與主辦方韓國等超過三分之一會員體就再生能源、電網韌性、AI應用等議題進行雙邊深度交流。臺灣藉由這一重要的多邊平臺，展現推動能源安全與韌性政策的決心，持續深化與國際夥伴在能源轉型方面的合作與連結。