響應交通安全月 LINE GO 結合平台及車隊推廣停讓文化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

LINE GO為響應交通部114年交通安全月，結合龐大的用戶平台、專業車隊資源與社群影響力，全面推廣「人本交通 停讓文化」理念，號召乘客與司機共同守護交通移動安全的環境。

LINE GO 目前用戶數已突破 484 萬並持續穩健成長；旗下「觔斗雲大車隊」更已連續五年榮獲政府「優良」評鑑的肯定，展現平台在安全管理與服務品質上的長期努力。LINE GO 憑藉龐大的數位生態圈與車隊資源，透過用戶介面、司機接單平台及官方社群推出交通安全宣導，讓安全意識以輕鬆有趣的方式融入日常移動。

自9月1日起，LINE GO在平台用戶端於使用介面推播醒目的宣導內容，呼籲民眾養成行進間停讓的習慣；官網文章及社群亦發布圖文及趣味問答推廣交通安全觀念，例如：選擇安全等車地點、行經路口養成「停看聽」的習慣等。同時車隊端則透過司機接單 App 與官方 LINE 帳號，定期更新交通規範，包含減速停讓及路口行駛守則，協助駕駛落實專業安全標準。

此外，隨著下半年假期與節慶聚會頻率增加，民眾飲酒機會也隨之提升，LINE GO 代駕服務持續落實「酒後找代駕」理念的推廣。在聚會後用戶可即時呼叫專業駕駛，安全將人與車送回家，既能盡興歡聚也能安心返家，為交通安全多一道防護。

LINE GO 商務長王柏棠於今（29）日參加交通安全月的啟動記者會中表示：「作為台灣指標性的交通服務整合平台，我們有責任提升全民的交通安全意識。LINE GO 不僅致力於提供便利且高效的交通移動解決方案，更希望將安全意識融入日常，讓守護安全成為大家共同的習慣與選擇。」

LINE GO 將持續透過數位生態圈、社群力量與平台服務，深化交通安全月理念，與用戶一同建立以人為本的交通文化，讓城市中的每一段旅程都更踏實安心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

