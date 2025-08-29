NCRAM 投資長 David Crall：三大優勢支持美非投等債前景佳

美國就業數據轉弱，通膨數據似有復彈跡象，市場對於聯準會9月是否降息有如霧裡看花，美債殖利率隨著陸續公布的經濟數據區間波動。

野村企業研究與資產管理公司(NCRAM)指出，無論聯準會何時降息，美國非投資等級債券擁有良好的基本面、技術面以及高殖利率等三大優勢，歷史經驗也顯示美非投等債長期投資的回報具有吸引力，因此，在聯準會未降息前可以享有較高的債息，降息後亦有參與資本利得的機會，值得納入投資組合。

野村企業研究與資產管理公司(NCRAM)投資長高大維(David Crall)表示，美國政府的關稅政策造成金融市場的震盪，較高的關稅確實增加經濟趨緩的風險，但關稅稅率仍有機會透過協商來降低，除了透過關稅增加政府收入以外，川普的目標還包括增加美國商品的出口機會、吸引更多企業赴美投資並增加美國製造以及非經濟相關的項目等。

至於對美國通膨的影響，部分項目可能會透過豁免的方式降低其影響力，且除非聯準會積極地降息，關稅對於通膨的影響應為一次性。截至7月底，利率期貨顯示未來12個月美國有五碼的降息空間，ECB只剩一碼(資料來源：Bloomberg)。目前NCRAM的基本假設是未來12個月有三碼的降息空間，美國經濟為軟著陸。

較高的債券殖利率一直是非投資等級債券的核心優勢之一，目前美國非投資等級債券的最差殖利率(Yield to Worst)為7.07%，歐洲非投資等級債券為5.22%，均遠高於自2015年7月以來的中位數(美非投等債為6.6%，歐非投等債為4.42%)。

高大維指出，良好的基本面以及技術面均為支持美元非投資等級債券成長的因素，首先，美元非投資等級債券過去12個月違約率僅0.4%，淨槓桿率為3.7倍，承壓比率(Distresst ratio)為4.9%，基本面相當強韌，美國非投資級等級債券整體信用評等也來到接近其歷史高點的水準，目前BB等級債券比重約占54%。

技術面也有利於美國非投資等級債券。高大維分析，新發行債券的淨供給增量有限，2024年高達71%的發債為到期再融資，今年以來再融資比重也有65%，提供美國非投資等級債券的有力支撐；在2027年以前，僅不到4%的債券到期，2028年以來到期的債券也低於14%，讓美國非投資等級債券的發行企業得以選擇最佳的發債時機。歐洲非投資等級債的技術面也表現強韌，新發債的淨供給溫和上升，在2027年以前到期債券低於10%，在2028年以前則約21%。

根據統計，過去20年美國非投資等級債券的年化總報酬率為6.52%，優於美國投資級公司債、新興美主權債，不過波動度(標準差)也相對較高。除了長期的單筆投資，定時定額分批介入也是不錯的方式。