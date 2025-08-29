台電盼國會支持韌性特別條例 強化科學園區供電韌性

行政院近期在韌性特別條例編列新台幣200億元，強化科學園區及產業園區的供電韌性。台電今天晚間表示，因應美國關稅政策等變局，將針對科學園區等重點產業聚落，提升產業供電韌性，希望國會支持韌性特別條例強化電力系統預算。

行政院在災後復原特別條例編列台電102億元，針對風災後復原重建，強化沿海重要幹線韌性；另在經濟社會及國土安全韌性特別條例編列200億元，確保北中南的科學產業園區供電穩定，強化園區所需的電力設備，目前相關預算皆在立法院審查中。

台電今天晚間發布新聞稿表示，電力穩定供應不只需要充足電源，也需要相對應的電網建設，為因應國際情勢變化，產業希望確保供電穩定，因此行政院修正「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，納入強化電力系統項目，透過強化科學園區及產業園區的供電韌性，確保產業所需穩定電力系統。

台電強調，穩定供電應是社會共識，該筆預算對全台包括北士科等園區的供電穩定至關重要，期盼各界及國會支持政府編列預算，以利台電持續投入電力韌性建設。

因應美國關稅政策等國際情勢變化，台電指出，為確保產業供電可靠，台電規劃強化「輸電電網供電品質與可靠性」，針對科學園區及產業園區等重點產業聚落，提升園區整體供電韌性。

此外，包括「提升輸配電線路防災韌性」，針對非災區進行線路遷改，以及「完善輸配電修護」等工程，合計經費約200億元。

台電強調，台電2022年為防範大規模停電事故再發生，並為淨零排放做好準備，規劃「強化電網韌性建設計畫」，計劃10年內投入5000多億元，以力求分散、持續強固、加強防衛，為現行電網系統推動全面升級。

台電說明，主要目標是針對全國性特高壓電網強化，逐步達到電網分散，提高設備穩定程度，以提升電網韌性體質，並建構分散式電網。其預算由台電自行編列，且目標與工作內容與上述特別條例皆有差異。

台電表示，將加速執行電網強化並提升系統韌性，確保穩定供電及淨零轉型，但上述建設均需投入資金，但台電近3年吸收俄烏戰爭造成的電價成本價差達6000億元，為持續推動電力韌性建設，達到穩健電網體質，盼各界支持相關預算。